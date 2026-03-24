Dodik: Hrvatska zloupotrebljava mehanizme kontrole granica i sve više uznemiruje građane

Lider SNSD-a Milorad Dodik osudio je postupanje hrvatske policije prema gradonačelniku Banje Luke Drašku Stanivukoviću.
Oglas
Dodik smatra da Hrvatska sve više zloupotrebljava mehanizme granične kontrole i uznemirava građane.
"Hrvatska sve više zloupotrebljava mehanizme granične kontrole i uznemirava građane Republike Srpske. Takvo ponašanje najoštrije osuđujem", rekao je Dodik, prenosi Klix.ba.
Poručio je da neće dopustiti da ljudi iz Republike Srpske budu žrtve političkih i ideoloških borbi unutar Hrvatske.
"Ako se ova praksa nastavi, tražit ću uvođenje recipročnih mjera", rekao je.
Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković pušten je danas iz pritvora u Hrvatskoj, nakon što je sinoć priveden na graničnom prijelazu Stara Gradiška oko 22 sata, nakon što je odbio dopustiti graničnim policajcima da otvore i pretraže njegove kofere.
Vraćao se s putovanja iz Budimpešte, a na društvenim mrežama je poručio da nije dopustio da ga granična policija 14. put privede, pretraži i oduzme mu privatne stvari te da ih pregledaju službeni psi.
Višesatna čekanja, piše Klix, na graničnim prijelazima pri ulasku u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine, postala su još intenzivnija od početka implementacije EES-a (Entry/Exit system).
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas