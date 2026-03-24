SLUČAJ STANIVUKOVIĆ

Dodik: Hrvatska zloupotrebljava mehanizme kontrole granica i sve više uznemiruje građane

N1 Info
24. ožu. 2026. 17:38
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Photo: Dejan Rakita/PIXSELL
Dejan Rakita/PIXSELL

Lider SNSD-a Milorad Dodik osudio je postupanje hrvatske policije prema gradonačelniku Banje Luke Drašku Stanivukoviću.

Dodik smatra da Hrvatska sve više zloupotrebljava mehanizme granične kontrole i uznemirava građane.

"Hrvatska sve više zloupotrebljava mehanizme granične kontrole i uznemirava građane Republike Srpske. Takvo ponašanje najoštrije osuđujem", rekao je Dodik, prenosi Klix.ba.

Poručio je da neće dopustiti da ljudi iz Republike Srpske budu žrtve političkih i ideoloških borbi unutar Hrvatske.

"Ako se ova praksa nastavi, tražit ću uvođenje recipročnih mjera", rekao je.

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković pušten je danas iz pritvora u Hrvatskoj, nakon što je sinoć priveden na graničnom prijelazu Stara Gradiška oko 22 sata, nakon što je odbio dopustiti graničnim policajcima da otvore i pretraže njegove kofere.

Vraćao se s putovanja iz Budimpešte, a na društvenim mrežama je poručio da nije dopustio da ga granična policija 14. put privede, pretraži i oduzme mu privatne stvari te da ih pregledaju službeni psi.

Višesatna čekanja, piše Klix, na graničnim prijelazima pri ulasku u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine, postala su još intenzivnija od početka implementacije EES-a (Entry/Exit system).

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

