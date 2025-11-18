Dodik zbog govora mržnje prema Bošnjacima mora platiti 15.000 eura kazne

Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) je kao svog kandidata za predsjednika RS istaknuo Sinišu Karana. Njihov dvojica gotovo na sve predizborne skupove idu zajedno, a Karan je na početku kampanje svojim pristalicama poručio kako 23. studenog kada izađu na birališta zapravo trebaju pokazati da i dalje podržavaju Dodika.