Dodik: "Udruženi muslimani i globalisti" uporno ruše daytonski poredak

Dodik je i dalje predsjednik te stranke iako postoje tumačenja po kojima ne bi mogao obnašati ni tu dužnost nakon što mu je Sud BiH uz zatvorsku izrekao i kaznu šestogodišnje zabrane političkog djelovanja. O tome se trenutačno vodi rasprava između Suda BiH i općinskog suda u Banjoj Luci gdje je SNSD registriran.