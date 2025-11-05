Dodik: "Udruženi muslimani i globalisti" uporno ruše daytonski poredak

Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovo je u srijedu posegnuo za nacionalističkom retorikom i prijetnjama odcjepljenjem RS od BiH a povod za to bila mu je odluka Ustavnog suda BiH da odbije njegovu žalbu na presudu kojom je osuđen na godinu dana zatvora i zbog koje je ostao bez mandata.
Oglas
"Ustavni sud BiH dio klana"
"Jasno je da je Ustavni sud BiH dio klana koji za cilj ima ukidanje Daytonskog mirovnog sporazuma", rekao je Dodik na konferenciji za novinare koju je održao u središnjici svog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) u Banjoj Luci.
Dodik je i dalje predsjednik te stranke iako postoje tumačenja po kojima ne bi mogao obnašati ni tu dužnost nakon što mu je Sud BiH uz zatvorsku izrekao i kaznu šestogodišnje zabrane političkog djelovanja. O tome se trenutačno vodi rasprava između Suda BiH i općinskog suda u Banjoj Luci gdje je SNSD registriran.
No, Dodik se i u srijedu predstavljao predsjednikom RS iako mu je taj mandat oduzet silom zakona a parlament je imenovao Anu Trišić Babić za privremenu predsjednicu do izbora zakazanih za 23. studenog.
"BiH će se raspasti, a RS postati samostalna"
Kazao je kako govori iz prostorija SNSD-a "samo iz formalno-pravnih razloga" a istup pred novinarima iskoristio kako bi poslao poruku da će se BiH raspasti a RS postati samostalnom državom.
"Sve ono što smo rekli da su naši politički ciljevi bit će nam orijentacija i u narednom vremenu", rekao je dodajući da je za njega BiH "završena priča" te je najavio kako će na razini države uslijediti opća paraliza.
Parlament RS je u veljači donio niz zakona kojima je de facto pokušao provesti secesiju, no ti su zakoni poništeni pod pritiskom američke administracije koja je zauzvrat Dodiku ukinula sankcije.
Trumpova administraicja očeuke "deeskalaciju i stabilnost"
Američka predstavnica pri Vijeću sigurnosti UN prošlog je tjedna pojasnila kako administracija Donalda Trumpa sada očekuje "deeskalaciju i stabilnost" u BiH, no Dodik je u srijedu naznačio kako ne odustaje od retorike koja ga je i dovela do sankcija.
Kazao je kako "udruženi muslimani i globalisti" uporno ruše daytonski poredak pa je BiH zbog zapravo toga propala.
"RS i ja kao predsjednik smatramo da ne postoji ustavna BiH. Postoji BiH u slobodnom padu i želim kazati neka se nosi do đavola", kazao je Dodik.
Optuživao je Europsku uniju da potiče bezvlašće i da želi oduzeti sva prava RS a kao glavnog krivca za to označio je europsku povjerenicu Martu Kos.
"Da nas uvuku u EU bez statusa i prava glasa, ja sam protiv. RS će biti protiv", poručio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas