Pomagao Dodiku? Zamjenik državnog tužitelja BiH prijavio šefa

Zamjenik glavnog bosanskohercegovačkog tužitelja Džermin Pašić kazneno je prijavio svog šefa Milanka Kajganića zbog sumnje da je pomagao bivšem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku da izbjegne kazneni progon zbog napada na ustavni poredak.
Reakcija vlasti RS-a na presudu Suda BiH
Iz Tužiteljstva BiH u četvrtak su potvrdili da su primili prijavu protiv glavnog tužitelja Kajganića i proslijedili je svom odjelu za borbu protiv korupcije.
"Javnost će biti informirana o odluci", naveli su.
Uz glavnog tužitelja Kajganića, njegov zamjenik kazneno je prijavio i tužiteljicu Vedranu Mijović koja je bila zadužena za istragu pokrenutu nakon što su Dodik, predsjednik parlamenta RS-a Nenad Stevandić i bivši entitetski premijer Radovan Višković ranije ove godine potaknuli usvajanje zakona kojima su u RS-u pokušali onemogućiti djelovanje državnih pravosudnih tijela i policijskih agencija.
Bila je to reakcija vlasti RS na presudu Suda BiH kojom je Dodik osuđen na godinu dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika.
Odbili se odazvati pozivima Tužiteljstva BIH
Nakon otvaranja istrage zbog sumnje da je trojac iz vrha vlasti RS time počinio kazneno djelo napada na ustavni poredak BiH, Dodik, Stevandić i Višković odbili su se odazvati pozivima iz Tužiteljstva BiH na saslušanje pa je Sud BiH zbog toga za njima raspisao tjeralicu i odredio im jednomjesečni pritvor.
No ta sudska mjera nikada nije provedena jer nijedna policijska agencija nije uspjela provesti uhićenje, a cijeli slučaj iznenada je završio kada su se Dodik, Stevandić i Višković početkom srpnja ipak pojavili u Tužiteljstvu BiH u Sarajevu nakon čega im je ekspresno ukinuta mjera pritvora.
Sve su pratila nagađanja kako su to učinili nakon tajnih pregovora u kojima su dobili obećanja da ih se ipak neće kazneno progoniti.
"Nema dovoljno dokaza"
Tužiteljstvo BiH doista je početkom studenoga obustavilo istragu s obrazloženjem kako "nema dovoljno dokaza da su osumnjičeni počinili kazneno djelo".
Zamjenik glavnog tužitelja Pašić tvrdi da su Kajganić i Mijović takvom odlukom počinili kazneno djelo zloporabe službenog položaja i ovlasti jer su samovoljno prekinuli istragu.
Tvrdi kao je prijavljeni dvojac protuzakonito izravno stupio u kontakt s osumnjičenima i njihovim odvjetnikom te organizirao njihovo ispitivanja, a o tome nisu izvijestili policiju. Pašić je u prijavi naveo i da je istraga prekinuta prije nego li je cjelovito provedena.
"Ovakvim postupanjem Kajganić i Mijović su trojici dužnosnika omogućili izbjegavanje kaznene odgovornost za radnje koje se odnose na napad na ustavni poredak BiH", stoji u prijavi.
