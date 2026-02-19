Drama na Jahorini: Dijete visjelo iz žičare, a potom palo na tlo

Na olimpijskoj planini Jahorini se odvila se velika drama, kada je dijete ostalo visjeti iz košare žičare, a zatim palo na tlo.
Dijete je u jednom trenutku ostalo visjeti iz košare, a čitava situacija trajala je svega nekoliko sekundi.
Za sada nije poznato kako je došlo do ispadanja niti pod kojim okolnostima se dijete našlo van sjedišta žičare.
Skijaši koji su se zatekli ispod žičare pokušavali su uhvatiti dijete, al nisu uspjeli, prenosi BN, koji donosi i snimki događaja.
Iz Gorske službe su potvrdili da je došlo do nesreće, te da je povrijeđeno dijete prevezeno u bolnicu Srbija u Istočnom Sarajevu, gde je zadržano na liječenju. Ima ozljede nogu.
