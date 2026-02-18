VREMENSKA PROGNOZA
Meteoalarm upozorava na obilnu kišu, grmljavinu i olujan vjetar, stiže i snijeg
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Pretežno vedro je diljem zemlje, temperature su niske, u Otočcu je jutros izmjereno -6.3 stupnjeva. Mjestimice u unutrašnjosti ima i magle, stoga vozače pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba.
U priobalju puše i jak vjetar, a treba skrenuti pozornost i na mogućnost poledice zbog niskih temperatura. U nastavku srijede prevladavat će pretežno sunčano, s tim da će poslijepodne i navečer sa zapada navirati oblaci, kiša se očekuje najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Jugo će pojačavati kao uvod u sutrašnje pogoršanje.
Četvrtak donosi pretežno oblačne prilike, sunčanih razdoblja može biti još eventualno tijekom prijepodneva. U prvom dijelu dana kiše i pljuskova bit će uglavnom duž Jadrana i uz Jadran, no glavnina oborine će uslijediti sutra poslijepodne. Mjestimice će biti obilnije oborine, prije svega duž Jadrana i uz Jadran. Puhat će jako i olujno jugo, s tim da će vjetrovito biti i u gorju gdje će dominirati većinom jugozapadnjak. Na snazi je viši stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.
U noći na petak i tijekom petka, kako temperature budu padale, kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg u gorju. Pahulje su makar prolazno moguće i u nekim nizinama. Bit će osjetno hladnije, mjestimice na kopnu i za više od deset stupnjeva u odnosu na temperature koje ćemo sutra imati. Jugo će zamijeniti jaka bura.
Za vikend stabilnije, u subotu i pretežno suho. U noći na nedjelju i tijekom nedjelje lokalno u unutrašnjosti može biti slabe oborine. Ponovno će zatopliti.
