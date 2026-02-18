Meteoalarm upozorava na obilnu kišu, grmljavinu i olujan vjetar, stiže i snijeg

Četvrtak donosi pretežno oblačne prilike, sunčanih razdoblja može biti još eventualno tijekom prijepodneva. U prvom dijelu dana kiše i pljuskova bit će uglavnom duž Jadrana i uz Jadran, no glavnina oborine će uslijediti sutra poslijepodne. Mjestimice će biti obilnije oborine, prije svega duž Jadrana i uz Jadran. Puhat će jako i olujno jugo, s tim da će vjetrovito biti i u gorju gdje će dominirati većinom jugozapadnjak. Na snazi je viši stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.