Europska pučka stranka

EPP istražuje ulogu srbijanskog SNS-a unutar svojih redova

Hina
|
25. ruj. 2025. 17:04
Europska pučka stranka u četvrtak je objavila da je započela postupak unutarnje provjere „uloge” Srpske napredne stranke (SNS) unutar te najveće europske političke grupacije.

„Predsjedništvo EPP-a je danas zadužilo glavnu tajnicu Dolors Montserrat i potpredsjednika Kostisa Hatzidakisa da predvode interni proces kontrole EPP-a vezano za ulogu Srpske napredne stranke (SNS) unutar EPP-a”, stoji u priopćenju te grupacije.

„Ovo nije službeni zakonski postupak suspenzije ili isključenja, već temeljita i brza interna istraga s otvorenim rezultatima”, nastavlja se u priopćenju i najavljuje da će EPP biti u kontaktu sa svim dionicima, pa i s vodstvom te stranke koja vlada Srbijom. 

SNS, stranka koju su 2008. osnovali Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić nakon razlaza sa Srpskom radikalnom strankom, članica je EPP-a od 2016. godine, stoji na službenim stranicama pučana. 

EPP je dominantna politička grupacija na kontinentu – u Europskom parlamentu, kojim predsjeda pučanka s Malte Roberta Metsola, broji 188 od ukupno 720 zastupnika. 

Iz redova EPP-a, čija je članica i Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), stiže 13 povjerenika Europske komisije, pa i čelnica Ursula von der Leyen. Pučani su na čelu niza vlada europskih država poput Njemačke, Finske, Grčke, Poljske, Portugala, Švedske, Austrije i Cipra.

Teme
Aleksandar Vučić EPP EU SNS

