Danas rasprava o statusu SNS-a: Vučićeva stranka na korak do izbacivanja iz EPP-a?

Srpska napredna stranka bit će tema na sastanku Europske pučke stranke, budući da politička grupacija stranaka unutar Europskog parlamenta danas raspravlja o daljnjem statusu ove stranke, doznaje Nova.rs.
Dio "procesa nadzora"?
Vodstvo Europske pučke stranke (EPP) sastaje se jutros kako bi raspravljalo o pridruženom članstvu stranke SNS predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. To je, prema neslužbenim izvorima Nova.rs, dio "procesa nadzora" pokrenutog kao odgovor na sukob Vučićeve vlade sa studentskim prosvjedima i civilnim društvom.
Očekuje se da će predsjednik EPP-a Manfred Weber izvijestiti vodstvo stranke desnog centra o odnosima sa SNS-om, nakon što je glavna tajnica Dolors Montserrat prije nekoliko tjedana dobila zadatak da se bavi komunikacijom.
Osoba upoznata s razgovorima rekla je za Nova.rs da trenutno nema neposrednih planova za suspenziju ili isključenje Vučićeve stranke, te da su pregovori u tijeku.
SLičan postupak prošao i Orbanov Fidesz
Sugovornici Nove.rs navode da ne treba očekivati trenutno izbacivanje iz redova europskih državljana. Podsjećaju da je u sličnom postupku 2019. provedenom za mađarski Fidesz, Viktor Orbán prvo suspendiran, a kasnije, 2021., i sam Fidesz bi napustio članstvo EPP-a.
Ovaj sastanak dolazi nakon najave koju je predsjednik EPP-a Manfred Weber dao u Strasbourgu prije dva tjedna, kada je rekao da prati situaciju u Srbiji i da će preispitati članstvo naprednjaka.
Prema informacijama sugovornika Nova.rs, tema sastanka bit će i odnos Aleksandra Vučića i njegovih naprednjaka s Rusijom i Kinom.
