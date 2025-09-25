Oglas

"proces nadzora"

Danas rasprava o statusu SNS-a: Vučićeva stranka na korak do izbacivanja iz EPP-a?

author
N1 Info
|
25. ruj. 2025. 11:12
PXL_190825_136962234
Photo: F.S./ATAImages/PIXSELL

Srpska napredna stranka bit će tema na sastanku Europske pučke stranke, budući da politička grupacija stranaka unutar Europskog parlamenta danas raspravlja o daljnjem statusu ove stranke, doznaje Nova.rs.

Oglas

Dio "procesa nadzora"?

Vodstvo Europske pučke stranke (EPP) sastaje se jutros kako bi raspravljalo o pridruženom članstvu stranke SNS predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. To je, prema neslužbenim izvorima Nova.rs, dio "procesa nadzora" pokrenutog kao odgovor na sukob Vučićeve vlade sa studentskim prosvjedima i civilnim društvom.

Očekuje se da će predsjednik EPP-a Manfred Weber izvijestiti vodstvo stranke desnog centra o odnosima sa SNS-om, nakon što je glavna tajnica Dolors Montserrat prije nekoliko tjedana dobila zadatak da se bavi komunikacijom.

Osoba upoznata s razgovorima rekla je za Nova.rs da trenutno nema neposrednih planova za suspenziju ili isključenje Vučićeve stranke, te da su pregovori u tijeku.

SLičan postupak prošao i Orbanov Fidesz

Sugovornici Nove.rs navode da ne treba očekivati ​​trenutno izbacivanje iz redova europskih državljana. Podsjećaju da je u sličnom postupku 2019. provedenom za mađarski Fidesz, Viktor Orbán prvo suspendiran, a kasnije, 2021., i sam Fidesz bi napustio članstvo EPP-a.

Ovaj sastanak dolazi nakon najave koju je predsjednik EPP-a Manfred Weber dao u Strasbourgu prije dva tjedna, kada je rekao da prati situaciju u Srbiji i da će preispitati članstvo naprednjaka.

Prema informacijama sugovornika Nova.rs, tema sastanka bit će i odnos Aleksandra Vučića i njegovih naprednjaka s Rusijom i Kinom.

Teme
EUROPSKA PUČKA STRANKA SNS u EPP-u aleksandar vučić manfred weber sns srpska napredna stranka
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ