Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Davor Ivo Stier, HDZ-ov europarlamentarac. Razgovarali su, između ostaloga, o provedbi Trumpovog prijedloga za prekid genocida i trajan mir u Gazi.
Oglas
"Ovo je tek početak. U planu Bijele kuće ima 20 točaka, bit će komplikacije veće kako će sve ići dalje. Ali moramo reći da je dobro krenulo. Taoci su oslobođeni nakon dvije godine, nakon napada Hamasa. To je veliki uspjeh. Također, to što je konačno prekinut napad izraelske vojske na Hamas i što se omogućava humanitarna pomoć koja je bila prijeko potrebna ljudima u Gazi", kazao je Davor Ivo Stier pa nastavio.
"Mora se pozdraviti taj početak. Ali činjenica je da će biti puno komplikacija kako će se napredovati dalje u implementaciji tih 20 točaka."
Međutim, Stier dodaje kako je jedino pravo rješenje dvodržavno.
"Mislim da je dvodržavno rješenje jedino koje može garantirati dugoročni mir. Ali činjenica je da ćete se susresti s ekstremizmima s obje strane koji se protive tom dvodržavnom rješenju."
No, unatoč tome što Palestina dobiva sve više podrške u Ujedinjenim narodima, Stier smatra da postoje određeni izazovi prije uspostavljanja palestinske države.
"Većina UN-a priznaje Palestinu"
"Većina članica UN-a već sada priznaje Palestinu, ali imate i drugi izazov, a to je da arapske zemlje priznaju Izrael. I jedna i druga strana moraju ići u smjeru dvodržavnog, održivog rješenja, u kojem ćete imati Izrael i Palestinu kao dvije države koje će živjeti jedna pored druge u miru, a to neće biti mali izazov."
Osvrnuo se i na potencijalnu europsku ulogu u rekonstrukciji Gaze, u kojoj su izraelske snage u posljednje dvije godine uništile oko 92 posto civilne infrastrukture.
"Kao što znate, u ovom Trumpovom planu, u kojem se on sam stavio na čelo i gdje bi bivši britanski premijer Tony Blair bio uključen, očekuje se da se uključe i druge europske zemlje. Nije slučajno da su u Egiptu bili Giorgija Meloni i Emmanuel Macron.
"Očekuje se da EU sudjeluje financijski u obnovi Gaze, moramo imati na umu da će nakon ove ogromne destrukcije biti potrebno investirati puno sredstava za obnovu Gaze i tu se očekuje da Europska unija bude uključena."
Međutim, Stier na kraju dodaje kako je hrvatska dužnost priznavanje palestinske suverenosti, kao put prema održivom miru.
"Korak bliže..."
"Mislim da smo korak bliže stvaranju palestinske države. To neće biti preko noći, ali to ujedinjuje i hrvatsku političku scenu, priznavanje da i palestinski narod ima pravo na svoju državu. Ona danas ne postoji, mora se raditi na tome da ona bude stvorena. I to tako da se i Izraelu osigura pravo na opstanak i pravo na mir. Sada smo korak bliže tome i u tom smislu korak bliže da imamo međunarodno priznatu Palestinu i Izrael. Kada to kažem, mislim da sve zemlje Zapada, uključujući i Hrvatsku, priznaju Palestinu, da sve arapske zemlje priznaju Izrael, da se te dvije države međusobno priznaju i da mogu surađivati. To je tek onda ono što bi moglo osigurati dugoročan mir."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas