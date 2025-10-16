Vlasnica vikendice na moru: "Tamo budem tri mjeseca, a odvoz otpada plaćam cijelu godinu. No nije to sve..."

"Nijedna kuća nema kantu (spremnik) za otpad, nego svi vozimo taj otpad na tačkama ili kako već do kontejnera koji je, konkretno od moje kuće, udaljen skoro jedan kilometar. Dakle, ne samo što plaćam odvoz otpada kada nisam tamo, nego i kad jesam moram ga sama nositi do udaljenog kontejnera. Tamo su sva kućanstva osuđena na to, a ima i starijih ljudi koji to ne mogu sami pa moraju nekoga moliti da im to učini. Neki na otoku borave cijelu godinu, a izvan sezone nema im tko pomoći. Za mene je sve to nenormalno", kaže.