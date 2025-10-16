PLAĆA I KAD NIJE TAMO
Vlasnica vikendice na moru: "Tamo budem tri mjeseca, a odvoz otpada plaćam cijelu godinu. No nije to sve..."
Javila nam se jedna Zagrepčanka (podaci poznati redakciji) nakon što joj je nedavno na kućnu adresu stigao račun iz Pakoštana, od tamošnje tvrtke Loši d.o.o., za javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na Vrgadi.
Vrgada je otok u sastavu općine Pakoštane na kojemu ova Zagrepčanka ima vikendicu u kojoj boravi tijekom ljeta.
Račun u iznosu od 7,20 eura (6,37 eura bez PDV-a) dobila je za spomenutu komunalnu uslugu u listopadu, kao što će ga dobiti i za studeni i prosinac, a kao što je dobivala i za sve ranije mjesece u kojima nije ni kročila na Vrgadu.
Godišnje, kaže nam, ondje provede između jednog i tri mjeseca , kako koje godine. No bez obzira na to uredno joj stižu (i uredno ih plaća) računi za prikupljanje otpada i za sve ostale mjesece kada ondje ne boravi i kada ta usluga nema smisla jer se ne može prikupljati i odvoziti ono čega nema. Pa svake godine ova Zagrepčanka plaća između 65 i 80 eura za uslugu koje praktički nema.
"Plaćamo kao da smo tamo cijelu godinu"
I ne samo ona. I ne samo na Vrgadi. Svi koji bilo gdje na obali imaju nekretninu u kojoj povremeno borave, obično tek nekoliko tjedana u godini ili desetak vikenda, također plaćaju istu uslugu - odvoz otpada kojeg praktički nema kao obveznu minimalnu cijenu javne usluge.
"Svi plaćamo kao da smo tamo cijelu godinu, a nismo. Vidim da je tako po svim otocima. Isti iznos cijele godine", kaže.
No ako već treba cijele godine plaćati uslugu koju koristi nekoliko mjesec radi održavanja 'hladnog pogona' komunalne tvrtke, naša sugovornica smatra kako bi tih preostalih mjeseci ipak trebalo plaćati neki manji iznos.
Međutim, sve je to 'pokriveno' Zakonom o gospodarenju otpadom koji u članku 70. korisnikom javne usluge sakupljanja komunalnog otpada smatra vlasnika nekretnine ili posebnog dijela nekretnine (stana, kuće ili nekretnine za odmor) koji u njoj boravi trajno ili povremeno, u svrhu stanovanja.
"Sami vozimo otpad do kontejnera"
Ima još jedna stvar na koju nas upozorava gospođa iz Zagreba s vikendicom na Vrgadi. Naime, u istom onom članku 70. Zakona o gospodarenju otpadom, ali u stavku 4. piše da je korisnik usluge dužan "koristiti javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge na način da proizvedeni komunalni otpad predaje putem zaduženog spremnika".
Gospođa nam kaže kako nema zadužen spremnik za otpad jer joj ga nitko nije ni ponudio na zaduženje. Nemaju ga, koliko zna, niti njezini susjedi s Vrgade, većinom vlasnici vikendica, koji ondje povremeno borave.
"Nijedna kuća nema kantu (spremnik) za otpad, nego svi vozimo taj otpad na tačkama ili kako već do kontejnera koji je, konkretno od moje kuće, udaljen skoro jedan kilometar. Dakle, ne samo što plaćam odvoz otpada kada nisam tamo, nego i kad jesam moram ga sama nositi do udaljenog kontejnera. Tamo su sva kućanstva osuđena na to, a ima i starijih ljudi koji to ne mogu sami pa moraju nekoga moliti da im to učini. Neki na otoku borave cijelu godinu, a izvan sezone nema im tko pomoći. Za mene je sve to nenormalno", kaže.
Plaćanje minimalne javne usluge
Dodaje da ljeti na Vrgadu jednom tjedno katamaranom dolaze komunalci iz Pakoštana isprazniti kontejner i nekoliko kanti. Spominje još jednu nelogičnost.
"Pretprošle godine, valjda prvi puta u povijesti, organiziran je odvoz glomaznog otpada ljeti, u lipnju. Inače to uvijek rade usred zime, naravno kad nas vikendaša nema, tako da svi čuvamo glomazni otpad u kućama."
Na mrežnim stranicama tvrtke Loši, koja je od općine dobila koncesiju za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Pakoštana, Drage, Vrane te otoka Vrgade, stoji da cijena obvezne minimalne javne usluge za spremnik od 120 litara iznosi 6,37 eura bez PDV-a te 12,74 eura bez PDV-a za spremnik od 240 litara.
Poznato je da se cijena minimalne javne usluge formira na temelju svih troškova komunalnog poduzeća (ne samo ovog) kako bi ono moglo normalno funkcionirati. Cijena je to minimalne javne usluge koju vikendaši duž cijele obale i drugdje moraju plaćati kao obvezu utvrđenu zakonom. No trebaju li je plaćati u istom iznosu i u onim mjesecima kada nisu tamo?
Upit o ovoj situaciji poslali smo i tvrtki Loši d.o.o. pa ćemo objaviti naknadno njihov odgovor.
