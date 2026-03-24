FOTO / Izvanredne mjere u Sloveniji: Vlada zatražila pomoć vojske zbog moguće nestašice goriva

Zbog straha od mogućeg nedostatka goriva uznemirenost se proširila i na Sloveniju, gdje su vlasti reagirale izvanrednim mjerama kako bi osigurale stabilnu opskrbu. U akciju je uključena i Slovenska vojska, čija logistička brigada sudjeluje u distribuciji naftnih derivata širom zemlje.
Prema objavama na službenim kanalima vojske, temeljem odluke Vlade Republike Slovenije pripremljeni su timovi i potrebna oprema za osiguravanje opskrbe stanovništva gorivom. U tu svrhu aktivirane su i posade cisterni unutar 670. logističke bojne.
Te su posade dodatno osposobljene i već su na terenu, gdje sudjeluju u transportu i dostavi goriva. Iz vojske poručuju kako njihove cisterne već pridonose stabilizaciji opskrbe te ubrzavanju isporuka prema benzinskim postajama.
Od ponoći je u Sloveniji na snazi mjera ograničenja točenja goriva na benzinskim postajama, s ciljem ublažavanja problema u opskrbi. Građani mogu natočiti najviše 50 litara goriva dnevno, dok je za pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, uključujući poljoprivredu, limit postavljen na 200 litara dnevno.
Ove mjere vrijedit će do daljnjega. Vlada je, uz aktiviranje vojske koja sudjeluje u opskrbi i prijevozu goriva, pozvala distributere na bolju koordinaciju isporuka iz skladišta prema benzinskim postajama, kako bi se ubrzao dolazak goriva do krajnjih korisnika.
PROČITAJTE JOŠ
