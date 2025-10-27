Podgorica
FOTO / Crnogorska policija uhitila više osoba i oduzela im palice: Pripremali napad na turske državljane?
Podgorička policija privela je nekoliko crnogorskih državljana nakon što je kod zgrade poznate kao Komanka, u podgoričkom naselju Zabjelo, pronašla i zaplijenila više bejzbol palica pripremljenih za napad, priopćila je večeras Uprava policije (UP), javljaju crnogorski mediji.
Kako se navodi, privođenja su provedena u sklopu pojačanih aktivnosti zbog objava na društvenim mrežama koje su pozivale na nasilje i govor mržnje, nakon incidenta u kojem su preksinoć dvojica stranih državljana – iz Turske i Azerbajdžana – napala M. J. u Podgorici, pišu Vijesti.
„Službenici Uprave policije – Odjela sigurnosti Podgorica, sukladno najavljenim pojačanim aktivnostima u vezi s praćenjem sigurnosne situacije na terenu i objavama na društvenim mrežama koje pozivaju na nasilje i govor mržnje, a uslijedile su nakon kaznenog djela nasilničkog ponašanja počinjenog na štetu M. J. preksinoć u Podgorici od strane dvojice stranih državljana – jednog iz Turske i drugog iz Azerbajdžana – poduzeli su koordinirane mjere i radnje na terenu te u službene prostorije priveli više osoba, državljana Crne Gore. Ove su osobe privedene radi utvrđivanja odgovornosti za poticanje i planiranje nasilja. U vezi s tim, kod zgrade poznate kao Komanka u naselju Zabjelo pronađeno je i oduzeto više bejzbol palica pripremljenih za napad“, stoji u priopćenju.
UP Podgorica
UP Podgorica
UP Podgorica
Uprava policije pritom apelira na građane da se suzdrže od bilo kakvih nasilnih djela.
„Policija će provoditi pojačane aktivnosti na terenu radi zaštite osobne i imovinske sigurnosti svih građana. Svako nezakonito i neodgovorno ponašanje bit će sankcionirano bez iznimke, a odgovorne osobe bit će procesuirane u skladu sa zakonom“, navodi se u priopćenju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare