„Službenici Uprave policije – Odjela sigurnosti Podgorica, sukladno najavljenim pojačanim aktivnostima u vezi s praćenjem sigurnosne situacije na terenu i objavama na društvenim mrežama koje pozivaju na nasilje i govor mržnje, a uslijedile su nakon kaznenog djela nasilničkog ponašanja počinjenog na štetu M. J. preksinoć u Podgorici od strane dvojice stranih državljana – jednog iz Turske i drugog iz Azerbajdžana – poduzeli su koordinirane mjere i radnje na terenu te u službene prostorije priveli više osoba, državljana Crne Gore. Ove su osobe privedene radi utvrđivanja odgovornosti za poticanje i planiranje nasilja. U vezi s tim, kod zgrade poznate kao Komanka u naselju Zabjelo pronađeno je i oduzeto više bejzbol palica pripremljenih za napad“, stoji u priopćenju.