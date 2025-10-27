Opsadno stanje u Podgorici zbog napada turskih državljana

Mediji su također objavili da su se trojica turskih državljana čak zabarikadirala u jednom kasinu, nakon što je, prema riječima očevidaca, skupina mještana pokušala fizički obračun s njima. Policija ih je, nakon što ih je izvela iz kasina, privela dvojicu, a sumnja se da je jedan od njih umiješan u sinoćnji napad.