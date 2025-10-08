FOTO, VIDEO / Spontani skup u Sarajevu: Građani odaju počast velikom Halidu pjevajući njegove pjesme

Stotine ljudi okupile su se u Sarajevu kako bi odali počast Halidu Bešliću pjevajući pritom hitove koji su obilježili karijeru te regionalne glazbene zvijezde.
Na poziv za okupljanje, poslan preko društvenih mreža nakon što je Bešlić preminuo u utorak od posljedica teške bolesti, odazvao se veliki broj Sarajlija koji su time pokazali koliko je on bio omiljen i u gradu u kojemu je proveo najveći dio života i gdje je i umro.
"Halide, voli te tvoje Sarajevo", natpis je koji je stajao uz Bešlićevu fotografiju istaknutu na pročelju Doma mladih sarajevskog centra "Skenderija" u kojemu je on održao veliki broj koncerata.
Nakon što su pokojnom pjevaču odali počast molitvom i minutom šutnje ženski zbor "Allegro" izveo je "Prvi poljubac", jedan od najvećih Bešlićevih hitova, a okupljeni su se tome pridružili pa se taj skup pretvorio u svojevrsni glazbeni hommage na kojem su potom otpjevali gotovo sve njegove poznatije pjesme.
Halid Bešlić bit će pokopan u ponedjeljak na sarajevskom groblju Bare.
