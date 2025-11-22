Godinu dana od blokada fakulteta: Studenti ponovno na ulicama Beograda

"Godinu dana - isti zahtjevi" moto je skupa na koji su građane u subotu pozvali studenti beogradskog Fakulteta dramskih umjetnosti (FDU), podsjećajući da je napadom nekolicine pristaša i lokalnih dužnosnika Srpske napredne stranke (SNS) na njihove kolege u Novom Beogradu pokrenut val protuvladinih prosvjeda iz kojih je nastao studentski pokret. Petero napadača na studente FDU-a je, nagodbom s tužiteljstvom, dobilo simbolične uvjetne i novčane kazne, bez sudskog procesa za kazneno djelo nasilja na javnim skupovima. Prosvjedi studenata od studenog prošle godine s vremenom su dobivali sve veću potporu akademske zajednice i brojnih društvenih skupina - od građanskog društva do odvjetnika i sindikata. Demonstranti su zahtjevali rad institucija i pravosuđa bez političkog utjecaja i pritisaka, te odgovornost vladajućih za smrtonosni pad nadstrešnice, videći ga kao posljedicu koruptivnih poslova vlasti i nesavjesno izvedenih radova na nedavnoj rekonstrukciji kolodvora. Tijekom današnjeg prosvjednog mimohoda studenti su, ispred tužiteljstva i Palače pravde, poručili da im preostaje da budu "samo još glasniji", ako ih tužiteljstvo "ne može čuti". Prosvjedi podrške beogradskim studentima održani su i u drugim sveučilišnim centrima u Srbiji. Prosvjednici u Nišu napose su ukazali na represivnu mjeru vlasti da se Filozofski fakultet, koji je bio središte prosvjeda u tom gradu, preimenuje u Fakultet srpskih studija, izdvajajući pojedine fakultetske odjele.