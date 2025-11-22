Orban: Europa ima dvije opcije. Jedna vodi izravno u rat

Mađarski premijer Viktor Orban u subotu je pozvao europske zemlje da se ujedine oko inicijative američkog predsjednika Donalda Trumpa vezane uz ukrajinski mirovni prijedlog.
U svojoj objavi na X-u, Orban je izjavio da Europa sada mora izabrati između dvije opcije.
"Možemo se povući s ovog slijepog puta i konačno se ujediniti oko mirovne inicijative predsjednika Trumpa, a to uključuje i briselske birokrate. To bi zahtijevalo da lideri koji podržavaju rat priznaju da su u proteklih tri i pol godine bacili teško zarađeni novac Europljana na rat koji se ne može dobiti na bojištu.
Drugi put vodi ravno u rat. Ako europski lideri koji podržavaju rat nastave ulijevati novac i oružje u Ukrajinu bez podrške Sjedinjenih Američkih Država, otvorit će put za europsko-ruski sukob. Europa jako dobro zna kamo vodi taj put, a posljedice su tragične", napisao je mađarski premijer.
The Russian–Ukrainian war has brought Europe to a historic turning point. President @realDonaldTrump has not given up on bringing peace to Ukraine.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 22, 2025
Europe now faces two paths.
We can turn back from this dead end and finally unite behind President Trump’s peace initiative,… pic.twitter.com/d9jxMXlFlL
Ustvrdio je da je rat u Ukrajini doveo Europu do povijesne prekretnice.
Kako kaže, Mađarska je svoj put izabrala - put mira. "To je mandat koji su nam dali mađarski građani, i to je ono što zahtijevaju moral i zdrav razum", nadodao je.
