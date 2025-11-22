Oglas

Orban: Europa ima dvije opcije. Jedna vodi izravno u rat

N1 Info
22. stu. 2025. 17:11
Viktor Orban
JOHN THYS / AFP / JOHN THYS / AFP

Mađarski premijer Viktor Orban u subotu je pozvao europske zemlje da se ujedine oko inicijative američkog predsjednika Donalda Trumpa vezane uz ukrajinski mirovni prijedlog.

U svojoj objavi na X-u, Orban je izjavio da Europa sada mora izabrati između dvije opcije.

"Možemo se povući s ovog slijepog puta i konačno se ujediniti oko mirovne inicijative predsjednika Trumpa, a to uključuje i briselske birokrate. To bi zahtijevalo da lideri koji podržavaju rat priznaju da su u proteklih tri i pol godine bacili teško zarađeni novac Europljana na rat koji se ne može dobiti na bojištu.

Drugi put vodi ravno u rat. Ako europski lideri koji podržavaju rat nastave ulijevati novac i oružje u Ukrajinu bez podrške Sjedinjenih Američkih Država, otvorit će put za europsko-ruski sukob. Europa jako dobro zna kamo vodi taj put, a posljedice su tragične", napisao je mađarski premijer.

Ustvrdio je da je rat u Ukrajini doveo Europu do povijesne prekretnice.

Kako kaže, Mađarska je svoj put izabrala - put mira. "To je mandat koji su nam dali mađarski građani, i to je ono što zahtijevaju moral i zdrav razum", nadodao je.

Teme
Europa Mađarska Viktor Orban

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

