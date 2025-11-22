Sastali se Vučić i Dodik

ELVIS BARUKCIC / AFP / Ilustracija

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Beogradu s predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, samo dan uoči izbora za predsjednika Republike Srpske, na kojima se bira Dodikov nasljednik. Sastanak je održan u Predsjedništvu Srbije usred informacija da su odnosi između Dodika i Vučića zahladili.

"Danas smo u Predsjedništvu Srbije vodili mnoge važne razgovore o brojnim pitanjima, a s Miloradom Dodikom još jednom sam razmotrio ključne teme od značaja za regionalnu stabilnost i unaprjeđenje suradnje Srbije i RS-a“, naveo je Vučić.

Detalji sastanka nisu poznati, ali jasno je da je ovom objavom Dodik želio poručiti biračima da je u dobrim odnosima s predsjednikom Srbije.

U Republici Srpskoj danas je na snazi predizborna šutnja.