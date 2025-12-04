Ističe rok koji je Vučić dao za ruski plin: S kim drugim bi Srbija mogla pregovarati od ponedeljka?

„Svakako bi sav ukapljeni prirodni plin išao ili kroz Grčku, terminal u Aleksandropoliju, ili kroz Hrvatsku, terminal na Krku. To su dva jedina terminala za LNG s kojima je Srbija neizravno povezana. Ako bi se LNG slao s Krka, onda bi do nas stizao iz Mađarske, a ako bi se kupovao na terminalu u Aleksandropoliju, onda bi do Srbije stizao preko interkonektora s Bugarskom“, objašnjava Đokić.