Austrijska grupa Leder & Schuh, koja upravlja trgovinama Humanic i Shoe4You, nakon preuzimanja postat će dio grupe Mass.
Slovenski fond privatnog kapitala Advance Capital Partners (ACP) i trgovac obućom Mass, kojeg je ACP već ranije preuzeo, dogovorili su se s vlasnicima Leder & Schuha o kupnji austrijske tvrtke, priopćili su iz fonda.
Leder & Schuh jedan je od najstarijih europskih trgovaca obućom, s 210 trgovina Humanic i Shoe4You u devet zemalja, više od 1.700 zaposlenih i godišnjim prihodom većim od 300 milijuna eura.
Nakon što nadležna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja daju suglasnost, Leder & Schuh postat će dio grupe Mass, no zadržat će neovisno poslovanje i sjedište u Grazu. Zajednička grupa, s više od 400 milijuna eura godišnjih prihoda, 290 fizičkih i 10 internetskih trgovina, te s više od 2.300 zaposlenih, svrstava se među deset najvećih trgovaca obućom u Europi, piše Forbes Slovenija.
Direktor i osnivač Massa Sašo Apostolovski najavio je da će zajednička grupa u sljedećih pet godina otvoriti oko 60 novih trgovina, te nastaviti s razvojem robnih marki Humanic, Shoe4You i Mass, kao i s razvojem mreže poslovnica Skechers.
Zaključenje transakcije očekuje se u prvoj polovici 2026. godine, naveli su iz fonda ACP.
U četiri godine do pola milijarde prihoda
"Spajanje dvaju poduzeća s jakom tradicijom i zajedničkim ambicijama donijet će srednjoj i istočnoj Europi pravog europskog giganta u trgovini obućom. Grupa Mass, koja je u većinskom vlasništvu Advance Capital Partnersa, na devet tržišta s ukupno 150 milijuna stanovnika već bi do 2029. godine mogla premašiti pola milijarde eura godišnjeg prihoda", izjavio je Aleš Škerlak, predsjednik uprave Advance Capital Partnersa.
"U okviru transakcije refinancirat ćemo i sva postojeća bankovna zaduženja austrijske grupe. Time ćemo osigurati stabilne temelje za dugoročnu financijsku stabilnost Leder & Schuha te stvoriti uvjete za daljnji rast“, dodao je.
Leder & Schuh, osnovan 1872. godine, više od 153 godine jedan je od ključnih igrača u europskoj industriji obuće. S maloprodajnim lancima Humanic i Shoe4You pozicionirao se u srednjem cjenovnom segmentu tržišta obuće i modnih dodataka, a danas posluje u Austriji, Njemačkoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Rumunjskoj i Bugarskoj.
