Nakon što nadležna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja daju suglasnost, Leder & Schuh postat će dio grupe Mass, no zadržat će neovisno poslovanje i sjedište u Grazu. Zajednička grupa, s više od 400 milijuna eura godišnjih prihoda, 290 fizičkih i 10 internetskih trgovina, te s više od 2.300 zaposlenih, svrstava se među deset najvećih trgovaca obućom u Europi, piše Forbes Slovenija.