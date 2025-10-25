Oglas

"ovo je politička borba"

Zubak najavio tužbu tešku 150 milijuna eura protiv premijera Federacije BiH

Hina
25. lis. 2025. 22:04
Matias Zubak, sin hrvatskog trgovca oružjem Zvonka Zubaka i direktor zagrebačke tvrtke WDG, najavio je tužbu protiv Federacije BiH tešku 150 milijuna eura i optužio premijera Nermina Nikšića za korupciju i politički utjecaj s ciljem oduzimanja tvornice u stečaju Vitezit.

Tomislav Zubak, brat Matiasa Zubaka i čelni čovjek WDG Vitez, uhićen je ovoga tjedna zbog sumnji u nezakonitu prodaju imovine tvrtke Vitezit u stečaju. Za Matiasom Zubakom izdan je nalog za uhićenje, no on se nalazi izvan zemlje. 

On je u intervju za portal Klix izjavio da Nermin Nikšić planira istjerati njegovu tvrtku, koja je kupila propalu tvornicu Vitezit, nekadašnjeg giganta vojne industrije u BiH, te je prodati turskoj kompaniji, čime bi se ugrozio poslovni interes i imovina njegove obitelji.

"Naša tvrtka kupila je Vitezit u skladu sa zakonom, ali sada nas se pokušava politički istjerati i dodijeliti tu imovinu turskoj kompaniji. Ovo je ne samo ekonomska, već i politička borba, a mi ćemo poduzeti sve pravne korake kako bismo zaštitili naša prava”, rekao je Zubak. 

Dodao je kako su kompaniju kupili prije tri godine te da je sve učinjeno po zakonu. Najavio je pravne poteze protiv premijera Federacije BiH i ovoga entiteta. 

"Naša tvrtka WDG već priprema tužbu protiv premijera Federacije BiH Nermina Nikšića i Vlade FBiH tešku 150 milijuna eura", istaknuo je. 

Kompanija Vitezit prodana je tvrtki WDG Promet za 5,5 milijuna eura prije tri godine. Od tada do danas obitelj Zubak pokušava ući u posjed i započeti proizvodnju u kompaniji koja je prije rata bila dio vojne industrije Jugoslavije. Uz dvojicu braće Zubak osumnjičena je stečajna upraviteljica i još jedna odgovorna osoba za zloporabe pri preuzimanju Vitezita. 

Afera Vitezit Federacija BiH Istraga i uhićenja Matias Zubak Tomislav Zubak nermin nikšić

