Trgovcima prihodi rastu, najveći i dalje Konzum. Ovo je nova ljestvica top 10 trgovačkih lanaca

Tržišni udio članica Schwarz grupe, koje zajedno drže 20-30% tržišta, također je blago pao – Lidl je imao 10-20%, Kaufland 5-10%, kažu iz AZTN-a. Studenac je prvi po broju prodajnih mjesta (1411 trgovina) i zajedno s NTL-om ima najveći porast tržišnog udjela na listi prvih 10, potom Plodine i KTC. Najveći prihod u djelatnosti maloprodaje lani je ostvaren u supermarketima, čak 4,4 milijarde eura, što je 52,3% ukupnog prometa, slijede hipermarketi s 1,66 milijardi eura i 19,7% udjela u prometu. U samoposluživanjima je ostvareno oko 1,62 milijarde eura, a u malim prodavaonicama 731 milijun eura. Istraživanje je pokazalo da su prosječne marže za prehrambene proizvode u prošloj godini bile najviše u kategoriji pekarskih i konditorskih proizvoda, a zatim u kategoriji svježeg voća i povrća.