Dirljiva poruka brata ubijenog Aleša Šutara: "Ovo se nikada nije smjelo dogoditi"

Na svojem profilu na Facebooku oglasio se Janez Šutar, brat Aleša Šutara, 48-godišnjaka koji je u noći s petka na subotu ubijen ispred kafića u Novom Mestu u Sloveniji.
"Ne bih išao da ti nisi bio sa mnom"
Šutar, koji je preminuo nakon što je pred kafić došao po svog sina, koji ga je nazvao jer ga je napala skupina mladića. Policija je uhitila 21-godišnjeg napadača, Roma s područja općine Šentjernej, a zbog tragedije dvoje je ministara podnijelo ostavku.
"Ovo je slika s Triglava – kamo ne bih išao da ti nisi bio sa mnom. Uvijek si bio moja najveća podrška, moj uzor i moj najbolji prijatelj. Svaki dan smo bili u kontaktu – ako se nismo vidjeli, čuli smo se. Uvijek sam zvao tebe jer si znao slušati i savjetovati", na Facebooku je napisao Aleš Šutar, brat ubijenog, prenosi Dnevnik.
"Jako mi nedostaješ, brate. Iza tebe je ostala velika praznina i bol jer te više nema – i jer se to nikada nije smjelo dogoditi. Tvoj brat, Jani", dodao je.
