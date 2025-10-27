Dirljiva poruka brata ubijenog Aleša Šutara: "Ovo se nikada nije smjelo dogoditi"

"Ovo je slika s Triglava – kamo ne bih išao da ti nisi bio sa mnom. Uvijek si bio moja najveća podrška, moj uzor i moj najbolji prijatelj. Svaki dan smo bili u kontaktu – ako se nismo vidjeli, čuli smo se. Uvijek sam zvao tebe jer si znao slušati i savjetovati", na Facebooku je napisao Aleš Šutar, brat ubijenog, prenosi Dnevnik.