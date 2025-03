Kurir prijeti prosvjednicima u Srbiji: Mogli bi završiti u rijeci

Podijeli :

Provladin tabloid "Kurir" zaprijetio je sudionicima studentskih blokada u Srbiji da bi mogli završiti u rijeci.

“Kurir” je u nepotpisanom tekstu, koji je jučer objavljen na portalu tog tabloida, izrazio bijes zbog trosatne studentske blokade Brankovog mosta, održane u srijedu, 26. ožujka, prenosi N1 Srbija.

Poznat novi datum za “najveći skup u povijesti Srbije“

U tekstu s dugačkim naslovom – “Koga ste blokirali, kome ste zagorčali život? Pojavili ste se prije 4 mjeseca u našim životima tvrdeći da ste osloboditelji, a sada odlazite nalik na poraženu vojsku” – iznose se oštre kritike na račun studenata, koje na kraju prerastaju u otvorenu prijetnju:

“Da prevedemo jednostavnijim riječima: Zadržite ovu zimu u lijepom sjećanju, sačuvajte slike s Instagrama, zaliječite žuljeve od pješačenja… i koračajte dalje sa spoznajom da ste dali sve od sebe. Ostavite se maltretiranja građana. Moglo bi se dogoditi da na neku od narednih blokada mostova građani reagiraju drugačije nego dosad. Da oni koji su vjerovali Jovi Bakiću zaplivaju u rijeci.”

Podsjetimo, Brankov most bio je u srijedu blokiran tri sata – od 15 do 18 sati. Studenti, prosvjetni radnici i IT zajednica organizirano su se okupili s obje strane mosta. Simbolična “Nit solidarnosti” predana je sa starogradske strane Brankovog mosta IT zajednici koja se nalazila na Novom Beogradu.

