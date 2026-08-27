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"POLITIČKA MOTIVIRANOST"

Moskva zbog Mladića kritizirala Haški sud

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Hina
|
27. kol. 2026. 22:59
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kremlj, rusija, moskva, crveni trg
Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Ilustracija

Rusija je kritizirala manjak "nepristranosti" i "političku motiviranost" Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) i njegova nasljednika zbog odbijanja da pusti na slobodu iz zdravstvenih razloga bivšeg vojnog zapovjednika bosanskih Srba Ratka Mladića, koji je umro u četvrtak.

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"Namjerno zanemarivanje osnovnih pravila nepristranosti i poštenog postupanja prema osuđenicima, iz političkih motiva, ostat će zauvijek upisano u neslavnu 'ostavštinu' Međunarodnog mehanizma" koji je naslijedio ICTY, priopćilo je rusko Ministarstvo vanjskih poslova, nakon objave Mladićeve smrti u Den Haagu gdje je izdržavao kaznu.

Mladić, koji je pred Haškim sudom (ICTY) osuđen za genocid u Srebrenici i druge zločine tijekom ratnih sukoba u BiH 90-ih godina, od 2024. bio je u pritvorskoj bolnici i pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja.

Nasljednik Haškog tribunala (MICT) više je puta odbio zahtjeve da Mladić bude pušten na privremenu slobodu radi liječenja u Srbiji.

Teme
moskva ratko mladić

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