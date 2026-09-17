kraljevski skandal
Dianin brat optužio kralja za bezosjećajnu izjavu, iz Palače burno reagirali
Buckinghamska palača ušla je u javni sukob s grofom Spencerom, bratom Diane, princeze od Walesa, zbog kontroverznih memoara o njezinu životu i smrti.
Prema ulomcima koje je objavio Daily Mail, kralja Charlesa optužuje se da je nakon Dianine smrti 1997. grofu Spenceru bezosjećajno rekao: „Uskoro ćemo je ionako zaboraviti.“
No Palača je reagirala neuobičajeno odlučno, ljutito odbacujući tvrdnje i pokušavajući dovesti u pitanje njihovu vjerodostojnost, piše BBC.
„Iako u načelu ne komentiramo knjige, Njegovo Veličanstvo svjesno je da bol zbog gubitka sestre može zamagliti razum, utjecati na prosudbu i obojiti sjećanja na načine koje drugi ne prepoznaju, čak i mnogo godina nakon takvog gubitka“, poručili su iz Palače.
Takav je rječnik podsjetio na neočekivano odlučnu reakciju kraljice Elizabete na tvrdnje vojvode i vojvotkinje od Sussexa o rasizmu 2021., kada je Palača poručila da se „sjećanja mogu razlikovati“.
Spor bi mogao zasjeniti ionako vrlo sadržajan dan za kraljevsku obitelj – kralj, princ William i Catherine sudjelovat će na različitim događanjima, dok će princ Harry imati svoj prvi veći javni nastup otkako se vratio u Ujedinjeno Kraljevstvo.
Knjiga grofa Spencera Swan Song: Diana, My Sister, koja izlazi sljedećeg tjedna, mogla bi ponovno otvoriti jedno od najtežih razdoblja u novijoj povijesti kraljevske obitelji – ovaj put iz perspektive Dianine obitelji Spencer.
Smrt Diane, iznimno popularne u javnosti, stvorila je napetu atmosferu u kojoj se kraljevsku obitelj optuživalo da ne pokazuje dovoljno osjećaja i empatije te da ne razumije raspoloženje javnosti.
Emotivan i prkosan govor grofa Spencera na njezinu sprovodu dodatno je pojačao osjećaj ogorčenosti koji je pratio Dianinu iznenadnu smrt. Nova knjiga sada će ponuditi pogled iznutra na te događaje.
U objavljenom ulomku grof Spencer tvrdi da ga je tadašnji princ od Walesa zasuo „bujicom bijesa“ nakon što je inzistirao na tome da Diana ne bi željela da prinčevi William i Harry, tada stari 15 i 12 godina, moraju hodati u njezinoj pogrebnoj povorci.
Grof Spencer u knjizi piše:
„Preko telefona izlio je ono što sam oduvijek doživljavao kao njegov potisnuti prezir prema Diani i zgroženost time što je njezina smrt toliko potresla svijet. ‘Budite sigurni’, prosiktao je, ‘uskoro ćemo je ionako zaboraviti’.“
Palača odbacuje tu tvrdnju, smatrajući da je takva izjava potpuno nesvojstvena čovjeku duboko suosjećajne prirode koji se u to vrijeme nosio s vlastitom tugom, kao i tugom njihova dvojice sinova.
Julian Payne, bivši kraljev tajnik za komunikacije, rekao je za BBC da navodne kraljeve riječi iz knjige „jednostavno nisu način izražavanja koji prepoznajem“.
Dodao je da „vrlo neuobičajeno“ priopćenje Palače pokazuje „koliko su snažno reagirali kada su smatrali da moraju javno istupiti i ispraviti tu tvrdnju“.
Spor dolazi u trenutku kada se za pozornost javnosti natječe niz događaja povezanih s kraljevskom obitelji.
Kralj Charles trebao bi se uključiti u raspravu o umjetnoj inteligenciji te pozvati čelnike AI industrije da spriječe da ona postane destruktivna sila.
„Oni u našem svijetu koji cijene našu ljudskost i njezinu ključnu moralnu sastavnicu sa zabrinutošću od vas očekuju jamstvo da nećemo izgubiti kontrolu nad vlastitom sudbinom“, trebao bi kralj poručiti u četvrtak, kada će u Dumfries Houseu u škotskom Ayrshireu ugostiti predstavnike vodećih tvrtki iz područja umjetne inteligencije.
„Razvoj umjetne inteligencije, njegov sadržaj i brzina, istodobno su podjednako fascinantni i duboko zabrinjavajući“, poručit će kralj.
Brz napredak te tehnologije izazvao je zabrinutost zbog njezine sigurnosti, kao i zbog mogućeg ugrožavanja radnih mjesta.
Kralju će se pridružiti ministar za umjetnu inteligenciju Kanishka Narayan te predstavnici tehnoloških tvrtki kao što su OpenAI, Anthropic, Nvidia i Google DeepMind.
Kralj će postaviti pitanje kako iskoristiti prednosti umjetne inteligencije, a istodobno zajamčiti njezinu sigurnost, te otvoriti pitanje mogućnosti međunarodne suradnje u sprječavanju njezine zloupotrebe.
„Odluke donesene u ovom ključnom razdoblju oblikovat će svijet koji će naslijediti buduće generacije“, poručit će. „Stoga zadaća pred vama nije samo unaprijediti tehnologiju, nego osigurati da ona ostane čvrsto u službi čovječanstva, zajednice i prirodnog svijeta.“
U međuvremenu će princ William i Catherine tijekom dana posjetiti projekte lokalne zajednice i volonterske inicijative na otoku Bute.
Par, koji u Škotskoj nosi titule vojvode i vojvotkinje od Rothesaya, a ne princa i princeze od Walesa, prvi će put službeno posjetiti grad Rothesay.
Ondje će se upoznati s tradicionalnim škotskim sportom shintyjem, posjetiti pub u vlasništvu lokalne zajednice te razgovarati s ljudima koji rade na zaštiti prirodnog okoliša otoka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare