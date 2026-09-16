"NEUGODAN TAKTIČKI PORAZ"
Rusi priznali debakl kod Limana: Tajna ukrajinska kontraofenziva promijenila stanje na bojištu
Ukrajinske snage pokrenule su tajnu kontraofenzivu kod Limana, gdje su nakon višemjesečnih borbi uspjele potisnuti ruske postrojbe i zaustaviti njihovo napredovanje prema Slavjansku i Kramatorsku.
Ukrajinske snage gotovo su četiri mjeseca u velikoj tajnosti provodile kontraofenzivu na sjeveru Donjecke oblasti, čime su potisnule ruske snage prema rijeci Žerebec i zasad zaustavile njihov pokušaj ugrožavanja Slavjanska i Kramatorska, pišeRadio Slobodna Europa (RSE).
Operacija je počela krajem svibnja, kada su ukrajinski zapovjednici na položaje oko 50 kilometara sjeverno od Slavjanska poslali neke od svojih najiskusnijih postrojbi, većinom iz Trećeg armijskog korpusa. Na tom području ruska 20. kombinirana armija pokušavala je napredovati s mostobrana na zapadnoj obali Žerebeca i presjeći opskrbne pravce ukrajinskih snaga u Slavjansku.
"Ukrajinci su vratili dio teritorija"
Tijekom ljeta ukrajinske snage napredovale su od Limana prema sjeveru, dok su druge postrojbe krenule prema jugu, u smjeru Ridkoduba, Katerinovke i Novog.
Prema istraživačima otvorenih izvora, stručnjacima i ratnim blogerima s obje strane, velik dio ruskih snaga sada je potisnut sve do Žerebeca, dok su manje skupine ostale opkoljene.
Poljski vojni stručnjak Konrad Muzyka smatra da značaj operacije nije samo u teritoriju koji su ukrajinske snage vratile pod svoj nadzor, nego i u tome što je njome poremećen širi ruski plan.
"Ukrajinci su vratili dio teritorija. Rusija je izgubila još teritorija. To je značajno, ne zbog onoga što se događa oko Limana, već zato što mislim da je to osujetilo veliki ruski plan da se aglomeracija Slavjansk-Kramatorsk opkoli sa sjevera i juga", rekao je Muzyka za RSE.
Dara Masikot iz Carnegiejeve zaklade također navodi da Rusija i dalje pokušava okružiti ukrajinske položaje u Donjeckoj oblasti, ali da je "zasad pokušaj sa sjevera zaustavljen".
Ruski kanali priznaju "debakl"
O razmjerima ukrajinskog napredovanja svjedoče i reakcije proruskih vojnih blogera. Anatolij Šarij situaciju je opisao kao "debakl na limanskom frontu", dok je kanal Ribar objavio da je stanje kod Limana "alarmantno".
"Pretrpjeli smo neugodan taktički poraz", priznao je kanal Dnevnik Desantnika, uz tvrdnju da ruske snage nisu opkoljene te da je većina vojnika povučena.
Gotovo potpuna informacijska tišina bila je jedan od neobičnijih aspekata ove kontraofenzive. Mjesecima je o operaciji bilo vrlo malo informacija, čak i na Telegram kanalima koji detaljno prate stanje na bojišnici.
Proruski bloger Jurij Kotenok napisao je da Ukrajina kod Limana provodi ofenzivu "u informativnoj tišini", ocijenivši da je riječ o "namjernom, ciljanom režimu tišine".
Ukrajinska vojska dugo nije željela komentirati operaciju, no zapovjednik Trećeg armijskog korpusa, brigadni general Andrij Bilecki, 15. rujna praktički je potvrdio da je kontraofenziva u tijeku.
"Potvrđujemo izvješća o ofenzivi ukrajinske vojske na sjeveru Donjecke oblasti. Održavajući informacijsku tišinu, postrojbe su eliminirale džepove infiltracije neprijatelja", rekao je Bilecki, dodajući da brojni pokazatelji upućuju na to da je cilj napredovanja izlazak na obale Žerebeca.
"Bit će dobrih vijesti", poručio je.
Slavjansk i Kramatorsk ostaju ključni cilj
Unatoč ukrajinskom uspjehu kod Limana, vojni stručnjaci upozoravaju da to zasad ne mijenja širu stratešku sliku rata. Rusija i dalje ima brojčanu prednost, kao i prednost u naoružanju na mnogim dijelovima bojišta, dok istodobno nastavlja napredovati na pojedinim pravcima.
Jedan od glavnih ruskih ciljeva i dalje je zauzimanje Slavjanska i Kramatorska. Pad ta dva grada omogućio bi Moskvi kontrolu nad cijelom Donjeckom oblasti, a time i cijelim Donbasom. Kontrola teritorija u Donbasu ujedno ostaje jedna od ključnih prepreka mirovnim naporima koje predvode Sjedinjene Američke Države.
Ipak, kontraofenziva kod Limana pokazala je sposobnost najboljih ukrajinskih postrojbi da pronađu slabije točke u ruskim linijama. Masikot smatra da Moskva trenutačno može koncentrirati najveću snagu samo na jednom glavnom pravcu, što Ukrajincima povremeno otvara mogućnost za napade na drugim područjima.
Finska istraživačka skupina Black Bird Group ocijenila je da je Ukrajina praktički uklonila neposrednu opasnost od opkoljavanja Limana te da sada ugrožava ruske položaje sjeverno od grada.
"Ruska ljetna kampanja 2026. može se smatrati neuspjehom", zaključio je suosnivač skupine Emil Kastehelmi.
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