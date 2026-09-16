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kratko i jasno

Zovko: Prema Srbiji nema popuštanja i ne želimo nikakve zamjene vrijednosti

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Nina Kljenak
|
16. ruj. 2026. 09:16
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Europarlamentarka Željana Zovko (HDZ) u Novom danu s Ninom Kljenak otkrila je što očekuje od govora o stanju Europske unije.

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"Imali smo raspravu o sprovodu ratnog zločinca Ratka Mladića i Ursula von der Leyen je upozorena o tome od našeg premijera. Zanima nas kakve će poruke biti u njezinom govoru. Očekujem da se u dijelu o proširenju dotakne svih zemalja kandidatkinja pa da vidimo na koji način želi vidjeti transformaciju zemalja Zapadnog Balkana", izjavila je.

"Za sigurnost Hrvatske, njezinih granica i granica EU-a, bitno je da se ispune svi kriteriji zemalja kandidatkinja. Prema Srbiji nema popuštanja i ne želimo nikakve zamjene vrijednosti za kritične minerale ili slanje pogrešnih poruka", jasna je Zovko.

Pisala je i povjerenici za proširenje Marti Kos oko Mladića. "Sa Srbijom ne napreduje, svega je svjestan i Aleksandar Vučić, koji je izveo cijelu predstavu. Nakon toga se uputio u Francusku, gdje ga je dočekao Emmanuel Macron, ali on je predsjednik na odlasku. Ključno je za razumjeti da u procesu pristupanja EU-u treba proći ratifikaciju, a posljedice rata su u svježem sjećanju. Potrebno je suočiti se s prošlosti i pokazati jedno novo lice, jedno lice koje smo vidjeli nakon Drugog svjetskog rata, kad su priznati zločini i kad se tražio način za pomirenje. Uvijek upozoravam na više od 1700 nestalih nakon Domovinskog rata, a s time se Srbija mora suočiti, kao i Crna Gora. Neće moći 'preskočiti' te korake zbog eventualnog dobrog odnosa s drugim članicama", naglasila je Zovko.

Sve o govoru Urusule von der Leyen pratimo OVDJE.

Teme
europska unija najnovije vijesti srbija željana zovko

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