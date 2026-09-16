Pisala je i povjerenici za proširenje Marti Kos oko Mladića. "Sa Srbijom ne napreduje, svega je svjestan i Aleksandar Vučić, koji je izveo cijelu predstavu. Nakon toga se uputio u Francusku, gdje ga je dočekao Emmanuel Macron, ali on je predsjednik na odlasku. Ključno je za razumjeti da u procesu pristupanja EU-u treba proći ratifikaciju, a posljedice rata su u svježem sjećanju. Potrebno je suočiti se s prošlosti i pokazati jedno novo lice, jedno lice koje smo vidjeli nakon Drugog svjetskog rata, kad su priznati zločini i kad se tražio način za pomirenje. Uvijek upozoravam na više od 1700 nestalih nakon Domovinskog rata, a s time se Srbija mora suočiti, kao i Crna Gora. Neće moći 'preskočiti' te korake zbog eventualnog dobrog odnosa s drugim članicama", naglasila je Zovko.