Predsjednica Europskog parlamenta najavila da će se nakon Kanade Europskoj uniji pridružiti još zemalja

Upitana kako bi pridruženo članstvo konkretno izgledalo, Metsola je priznala da su razgovori još u ranoj fazi. Kao moguća područja suradnje navela je produbljivanje trgovinskih odnosa, pristup kritičnim sirovinama te zajednička pravila o pitanjima koja su važna zemljama sličnih stajališta, poput društvenih mreža i zaštite maloljetnika.