ROBERTA METSOLA
Predsjednica Europskog parlamenta najavila da će se nakon Kanade Europskoj uniji pridružiti još zemalja
Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola izjavila je da bi zemlje poput Australije i Novog Zelanda mogle slijediti Kanadu i postati "pridružene članice" Europske unije, u trenutku kada države sličnih stajališta nastoje uspostaviti bliže odnose.
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Govoreći ekskluzivno za Euronews uoči govora kanadskog premijera Marka Carneyja, Metsola je predloženi status opisala kao treću mogućnost između punopravnog članstva u EU-u i statusa zemlje kandidatkinje.
"Postoje zemlje s kojima želimo produbiti naše odnose", rekla je Metsola.
"Ne sumnjam da će to uključivati i druge zemlje te da će nam i druge pokucati na vrata... U ovakvim vremenima neizvjesnosti važno je imati prijatelje."
EU već ima trgovinske sporazume s Australijom i Novim Zelandom, što bi moglo poslužiti kao polazište za bližu suradnju. Sličan odnos predložen je i s Kanadom, koja je 2016. s Europskom unijom potpisala sveobuhvatni trgovinski sporazum.
Upitana kako bi pridruženo članstvo konkretno izgledalo, Metsola je priznala da su razgovori još u ranoj fazi. Kao moguća područja suradnje navela je produbljivanje trgovinskih odnosa, pristup kritičnim sirovinama te zajednička pravila o pitanjima koja su važna zemljama sličnih stajališta, poput društvenih mreža i zaštite maloljetnika.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je u svom godišnjem govoru o stanju Unije predložila "pridruženo članstvo" Kanade.
Uvođenje novih carina?
Kanadski premijer Carney razmatra bliže odnose s Europskom unijom u jeku trgovinskog rata sa Sjedinjenim Američkim Državama, najvećim trgovinskim partnerom Kanade, uz visoke carine koje su trenutačno na snazi. Pod pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa Ottawa preispituje svoj položaj u svijetu, dok Carney otvoreno zagovara stvaranje saveza "srednjih sila".
Nakon objave prijedloga Trump je novinarima rekao da će razmotriti uvođenje novih carina Europskoj uniji ako pokušaj pridruženog članstva Kanade postane "neprijateljski".
Washington i Bruxelles imaju trgovinski sporazum prema kojem se na robu iz EU-a primjenjuje carinska stopa od 15 posto.
Metsola je umanjila značaj Trumpovih prijetnji, poručivši da Europska unija svoje odnose s Kanadom i SAD-om promatra odvojeno. Naglasila je da EU ne djeluje protiv bilo koga, nego se zauzima za suradnju utemeljenu na pravilima.
Podsjetila je i na trgovinski sporazum koji je dogovoren prošlog ljeta, a ratificiran ove godine.
Odvojeno od toga, glasnogovornik Europske komisije poručio je: "Predloženo jačanje našeg partnerstva nije usmjereno protiv bilo koga, nego prema jačanju naše zajedničke snage."
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