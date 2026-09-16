Nestale stotine tisuća eura: SDP tvrdi da Plenković osobno štiti županicu Jozić

Požeško-slavonska županija u lipnju je izvijestila da je nepoznata osoba počinila prijevaru kojom je županijskom proračunu nanesena šteta od nekoliko stotina tisuća eura, a slučaj je prijavljen policiji. Antonia Jozić je tada vijećnicima rekla da je istraga u tijeku te da će javnost o detaljima biti izviještena čim njihova objava više ne bude ugrožavala istragu.