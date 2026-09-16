POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Nestale stotine tisuća eura: SDP tvrdi da Plenković osobno štiti županicu Jozić
Klub vijećnika SDP-a Požeško-slavonske županije zatražio je u srijedu političku odgovornost županice Antonije Jozić zbog prijevare kojom je županijski proračun oštećen za stotine tisuća eura, upozorivši da ni tri mjeseca nakon otkrivanja slučaja javnost nema ključne informacije.
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SDP je u priopćenju nakon sjednice Županijske skupštine naveo da javnosti još nije poznat točan iznos štete, kome je novac uplaćen niti kome je trebao biti uplaćen.
Požeško-slavonska županija u lipnju je izvijestila da je nepoznata osoba počinila prijevaru kojom je županijskom proračunu nanesena šteta od nekoliko stotina tisuća eura, a slučaj je prijavljen policiji. Antonia Jozić je tada vijećnicima rekla da je istraga u tijeku te da će javnost o detaljima biti izviještena čim njihova objava više ne bude ugrožavala istragu.
"Plenković osobno štiti županicu"
Iz SDP-a navode da je njihova saborska zastupnica Martina Vlašić Iljkić o slučaju uputila zastupnička pitanja premijeru Andreju Plenkoviću te ministrima pravosuđa, financija i unutarnjih poslova, ali na njih nije dobila odgovore.
Tvrde da Plenković "osobno štiti županicu", dok Jozić prozivaju da ne kontrolira sustav. "Nećemo odustati i tražimo sve informacije i političku odgovornost županice", poručili su vijećnici SDP-a.
Od županije i nadležnih tijela traže podatke o svim pravnim i financijskim koracima poduzetima radi povrata novca, kao tko će snositi financijski teret nastale štete i kako će ona biti evidentirana u županijskom proračunu.
Traže i sanaciju ilegalnih odlagališta otpada
SDP je također upozorio na kašnjenje natječaja za potpore poduzetnicima i poljoprivrednicima, zatražio rješavanje pitanja kompostane u Kutjevu, povećanje satnice pomoćnicima u nastavi i sanaciju ilegalnih odlagališta otpada.
U priopćenju su se osvrnuli i na inicijativu Udruge "Mali princ" za osnivanje Centra za rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju i mladih osoba s invaliditetom u Požeško-slavonskoj županiji, o čemu će se raspravljati na idućoj sjednici.
SDP se protivi jednostranom odabiru Pleternice za lokaciju budućeg centra i traži da u odlučivanje budu uključeni roditelji djece s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, stručnjaci, udruge i drugi zainteresirani. Odluke o budućem centru trebalo bi donositi transparentno, na temelju stručnih i jasno utvrđenih kriterija.
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