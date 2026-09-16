Hrvatska pozvala ruskog veleposlanika na razgovor: "Odbacujemo sve optužbe"

Informaciju je objavilo rusko veleposlanstvo u Zagrebu na svom Telegram kanalu, navodeći da su hrvatski predstavnici tijekom razgovora govorili o incidentima u zračnom prostoru, teritorijalnim vodama i na infrastrukturi država članica Europske unije. Među spomenutim zemljama bile su Danska, Litva, Rumunjska i Njemačka (posebice 'incident s dronom u Leipzigu').