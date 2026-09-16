FOTO / Vjetar im pokvario planove, ali ne i Rotu: Pogledajte što se sve događalo u Komiži

„Ove godine more nam nije išlo na ruku. Vjetar nije dopustio mnogim posadama dolazak do Komiže niti odlazak prema Palagruži, pa se program mijenjao gotovo iz dana u dan. Život na otoku naučio nas je prilagođavati se vjetru, neverama i nepredviđenim situacijama, a da se pritom ne izgubi osnovna ideja festivala“, ističu organizatori.