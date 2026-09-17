"Opening of the Year"
Michelin Guide izdvojio pet najboljih novih hotela na svijetu, čak tri su u Europi
Među pet najboljih novih hotela koje je izdvojio Michelin Guide čak su tri europska. Pobjednik prestižne nagrade bit će proglašen 18. rujna.
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Michelin Guide objavio je popis pet kandidata za nagradu "Opening of the Year", koja se dodjeljuje najboljem novom hotelu na svijetu. Ovogodišnji izbor posebno je zanimljiv Europi jer se među finalistima nalaze čak tri hotela – u Veneciji, Luksemburgu i Londonu.
Nagrada se dodjeljuje tek drugu godinu. Prvi pobjednik, 2025. godine, bio je The Burman Hotel u Tallinnu, smješten u povijesnoj jezgri estonske prijestolnice.
Venecija: Luksuz na otoku Giudecca
Airelles Palladio Venice nalazi se na otoku Giudecca, nasuprot Trgu svetog Marka, pa gostima nudi mirniji odmak od venecijanske gužve, ali i spektakularan pogled na grad, piše Euronews.
Hotel je uređen u četiri povijesne zgrade, među kojima su Palladio iz 1561. godine, nekadašnja aristokratska akademija Villa Froll, utočište za plemkinje The Conventino te crkva Santa Maria della Presentazione.
Michelinovi inspektori posebno su pohvalili gastronomsku ponudu. U hotelu se nalaze restorani i barovi povezani s poznatim chefovima poput Jean-Georgesa Vongerichtena, Nobua Matsuhise i Norberta Niederkoflera.
Vila iz 19. stoljeća u Luksemburgu
Villa Pétrusse u Luksemburgu izgrađena je 1880. prema projektu arhitekta Pierrea Kempa. Interijer je obnovljen tako da što vjernije dočara izgled raskošne vile iz tog vremena.
Jedan od hotelskih restorana, Le Lys, već je nagrađen Michelinovom zvjezdicom.
Bivša američka ambasada postala luksuzni hotel
U Londonu se nalazi The Chancery Rosewood, smješten u nekadašnjoj zgradi američkog veleposlanstva na Grosvenor Squareu. Nakon što je američko veleposlanstvo 2018. preseljeno u novu zgradu u Nine Elmsu, povijesna je zgrada obnovljena i pretvorena u luksuzni hotel.
Obnovu je vodio britanski arhitekt Sir David Chipperfield, a hotel danas nudi isključivo suiteove. U njemu se nalazi više od 700 umjetničkih djela, što ga čini jednom od najvećih hotelskih zbirki umjetnina u Europi.
Gosti mogu birati između nekoliko restorana i gastronomskih koncepata, uključujući europsku podružnicu poznatog njujorškog restorana Carbone, restoran SERRA te TOBI MASA.
Pet finalista za nagradu
Za Michelinovu nagradu "Opening of the Year" nominirani su:
- Airelles Palladio Venice – Venecija, Italija
- Capella Kyoto – Kyoto, Japan
- Villa Pétrusse – Luxembourg
- The Chancery Rosewood – London, Ujedinjeno Kraljevstvo
- One&Only Moonlight Basin – Big Sky, SAD
Pobjednik će biti proglašen 18. rujna.
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