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Rakić o govoru Von der Leyen: Bio je umiven, lijep i dobar, ali...
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je završila svoj šesti govor o stanju Unije. Vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić u Novom danu kod Nine Kljenak, komentirala je govor predsjednice Europske komisije.
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"Malo toga je konkretno rekla, a osvrnula se na sve. Puno je ponavljala 'mi trebamo, mi moramo', ali bez konkretnih rješenja. Zanimljivo, govorila je o protuteži NATO savezu, koji bi uključivao članice Europske unije, Veliku Britaniju, Kanadu i Ukrajinu. Dakle, nema Sjedinjenih Američkih Država, ali od njih će se i dalje kupovati oružje."
Naglašava i da joj je zanimljivo kako se koristi američka krilatica, ali prilagođena - "Europa Europljanima". Zanimljiva joj je i osuda Izraela zbog Gaze, ali i nasilnog naseljavanja Zapadne Obale.
"Europa i dalje stoji uz Palestinu, ali bez rješenja kad treba potegnuti konkretne poteze."
Smatra da je kroz spominjanje 12. travnja kao dana koji će Europa pamtiti, poslala poruku Srbiji.
"Tad su Mađari na izborima svrgnuli Viktora Orbana i Von der Leyen je to nazvala pobjedom demokracije, što je poruka Srbiji. Ali, konkretnih stvari o Srbiji zbog Ratka Mladića nije bilo, kao što ne znamo hoće li biti kakvih poteza oko Srbije. Kao ni hoće li posjetiti Srbiju tijekom turneje na području Zapadnog Balkana."
Rakić je komentirala i tko to prezire europske vrijednosti.
"Ni u jednom trenutku nije rekla o kome se radi. Osim Rusije, nju je spomenula kroz kontekst rata s Ukrajinom. Isto tako, vrlo obazrivo je govorila o Kini. I sve što je govorila o trgovini s njom je općenito, bez ikakve rješenja ili planova, samo 'moramo ovo, moramo ono'."
Skretanje udesno
Francuska i Njemačka, prema anketama, skreću udesno i to je poruka Europskoj uniji.
"Birači koji su skloni desnim opcijama sebe u njenom govoru ne vide. Mogla je naučiti na primjeri Friedricha Merza, koji je tek nakon pobjede AfD-a u Saskoj promijenio retoriku i počeo adresirati konkretnije poruke prema onome što građane muči u svakodnevici. Dakle, sve te stvari koje su on i sad Ursula von der Leyen spomenuli i spominjali su plemenite, ali nisu konkretne. Europske članice čekaju važni izbori - u Italiji, Njemačkoj, Francuskoj, Španjolskoj... Mora se biti konkretan i prikazati neke rezultate."
Na kraju, istaknula je najvažnije dijelove govora.
"Bio je to umiven govor, lijep i dobar, ako komentiramo sami govor. No, u njemu nije bilo rješenja kako doći do postavljenih ciljeva. Dojam je kao da Europa suflira sa strane, mirnodopska asocijacija. Ljudi su se udružili, trguju, pomažu jedni druge... Ne znam što tom retorikom želi reći i predložiti, reforme ili što već. Ali, ništa... Nije imala dvije konkretne stvari u govoru. Kako od izrečenog krenuti u provedbu? To je najveći problem", zaključila je Mirjana Rakić.
Sve o govoru o stanju EU-a pronađite OVDJE.
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