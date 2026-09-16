Rakić o govoru Von der Leyen: Bio je umiven, lijep i dobar, ali...

"Bio je to umiven govor, lijep i dobar, ako komentiramo sami govor. No, u njemu nije bilo rješenja kako doći do postavljenih ciljeva. Dojam je kao da Europa suflira sa strane, mirnodopska asocijacija. Ljudi su se udružili, trguju, pomažu jedni druge... Ne znam što tom retorikom želi reći i predložiti, reforme ili što već. Ali, ništa... Nije imala dvije konkretne stvari u govoru. Kako od izrečenog krenuti u provedbu? To je najveći problem", zaključila je Mirjana Rakić.