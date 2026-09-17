MOŽE ŠTETITI PLUĆIMA
Koristite ga kako biste lakše disali, a može imati suprotan učinak: Pulmolog upozorava na ovaj uređaj
Ovlaživači zraka mogu pomoći kod suhog zraka, ali pulmolog upozorava da nepravilno održavanje uređaja može dovesti do širenja bakterija, plijesni i drugih štetnih čestica koje udišemo.
Često razmišljamo o tome kako na pluća utječu vanjski zrak, alergije ili dim, no jednako je važno obratiti pozornost i na zrak koji udišemo u vlastitom domu.
Pulmolog Kevin Kim iz Hackensack University Medical Centera kaže da velik dio vremena provodimo u zatvorenim prostorima, zbog čega kvaliteta zraka u njima izravno utječe na naš dišni sustav.
"Veliku većinu vremena provodimo u zatvorenim prostorima, što znači da kvaliteta zraka u njima izravno utječe na naš dišni sustav. Mnogi svakodnevni kućanski predmeti, poput sprejeva za čišćenje i mirisnih svijeća, mogu neprimjetno ispuštati kemikalije ili plijesan u zrak", rekao je Kim za Parade.
Prema njegovim riječima, važno je razumjeti na koji način kućanski predmeti mogu utjecati na pluća jer bi u suprotnom mogli nesvjesno izazvati astmu, pogoršati sezonske alergije ili uzrokovati dugotrajnu upalu.
"Zamislite pluća kao ogromnu, nevjerojatno učinkovitu spužvu dizajniranu za filtriranje zraka i izmjenu plinova. Kada udahnete, zrak putuje kroz dušnik i ulazi u milijune sićušnih zračnih mjehurića koji se nazivaju alveole", objašnjava pulmolog.
Kisik iz zraka prelazi u krvotok i opskrbljuje tijelo, dok se ugljikov dioksid izdiše. Istodobno dišni putevi imaju vlastiti obrambeni sustav koji pomoću sluzi i sitnih dlačica zadržava i uklanja prašinu, klice i druge nadražujuće čestice.
Uređaj koji treba redovito čistiti
Kim posebno upozorava na ovlaživače zraka, odnosno njihovo korištenje bez pravilnog čišćenja i održavanja.
"Ovlaživači zraka dodaju vlagu u zrak, što može biti izvrsno za umirivanje suhih dišnih puteva, sprječavanje krvarenja iz nosa i ublažavanje simptoma prehlade tijekom suhih zimskih mjeseci. Međutim, ako se ovlaživač pravilno ne održava, on u biti postaje učinkovit sustav za raspršivanje bakterija, plijesni i drugih štetnih toksina u zraku", rekao je.
Problem nastaje kada udišemo tako onečišćenu maglicu. "Kada udahnete tu kontaminiranu maglicu, mikroskopske čestice prodiru duboko u pluća, što može izazvati snažnu upalu i niz respiratornih bolesti", dodaje Kim.
Što je 'groznica od ovlaživača'?
Pulmolog izraz "groznica od ovlaživača" opisuje kao neklinički naziv za vrstu upale pluća koju je preciznije opisati kao respiratornu bolest izazvanu ovlaživačem. Slična je preosjetljivom pneumonitisu.
"Događa se kada pluća snažno upalno reagiraju na udisanje bakterija ili gljivica koje su se razvile u prljavom spremniku ovlaživača. Budući da je riječ o upalnoj reakciji na kontaminiranu maglicu, simptomi obično nalikuju iznenadnoj gripi ili infekciji prsnog koša", kaže Kim.
Simptomi se mogu pojaviti već nekoliko sati nakon uključivanja ovlaživača, a uključuju:
- povišenu temperaturu
- zimicu
- suhi kašalj
- otežano disanje
- stezanje u prsima.
Prljav ovlaživač može uzrokovati i druge probleme s dišnim sustavom.
"Osim 'groznice od ovlaživača', korištenje prljavog ovlaživača lako može izazvati napadaje astme i pogoršati alergije na okoliš jer u zrak koji udišete izbacuje spore plijesni i grinje, koje uspijevaju u pretjerano vlažnim prostorima", upozorava pulmolog.
Bijela prašina također može biti problem
Kod ultrazvučnih ovlaživača može se pojaviti još jedan problem. Ako nakon korištenja primijetite bijelu prašinu na namještaju, riječ je zapravo o mineralnim naslagama raspršenima u zraku.
"Kada koristite vodu iz slavine, prirodno otopljene mineralne naslage, poput kalcija ili magnezija, isušuju se, a te sitne mineralne čestice mogu se zajedno s vodenom parom raspršiti u zrak", objašnjava Kim.
Prema njegovim riječima, to je problematično jer ti minerali stvaraju fine čestice PM2.5 koje su dovoljno male da prodru duboko u pluća.
Udisanje takvih čestica može nadražiti plućno tkivo, izazvati pogoršanje astme ili kronične opstruktivne plućne bolesti te dovesti do kronične upale.
Studija objavljena 2020. godine u časopisu Indoor Air pokazala je da korištenje vode iz slavine u ultrazvučnim ovlaživačima može povećati razinu PM2.5 u zatvorenom prostoru na vrijednosti usporedive s onima u onečišćenom gradu.
"To se može spriječiti korištenjem destilirane ili demineralizirane vode", kaže Kim.
Ovlaživač treba čistiti svaki dan
Pulmolog preporučuje svakodnevno čišćenje ovlaživača. To znači isprazniti vodu, potpuno osušiti spremnik i ponovno ga napuniti.
"Stajaća voda savršeno je mjesto za razmnožavanje plijesni i bakterija, a potrebno je samo nekoliko dana da se unutar spremnika za vodu stvori sluzavi biofilm. Ako ga ne čistite dovoljno često, riskirate da vaš ovlaživač raspršuje klice izravno u zrak koji udišete", upozorava.
Cijeli uređaj trebalo bi temeljito očistiti jednom tjedno.
Kim pritom ne smatra da ovlaživače treba potpuno izbaciti iz uporabe, već ističe važnost redovitog čišćenja.
Za pravilno čišćenje preporučuje sljedeće:
- Isključite uređaj iz struje i ispraznite preostalu vodu iz spremnika i baze.
- Rastavite ovlaživač te uklonite spremnik, filtar ako ga ima i sve druge dijelove koji se mogu odvojiti.
- Napunite spremnik mješavinom vode i bijelog octa, otprilike jednom šalicom octa na četiri litre vode, i ostavite 20 do 30 minuta kako bi se uklonile mineralne naslage.
- Mekom četkom, poput stare četkice za zube, nježno uklonite vidljive ostatke i sluzave naslage iz spremnika i baze.
- Sve dijelove temeljito isperite običnom vodom dok više ne osjetite miris octa.
- Ostavite sve dijelove da se potpuno osuše na zraku prije ponovnog sastavljanja i punjenja, po mogućnosti destiliranom vodom.
Kada je vrijeme za novi ovlaživač?
Prema Kimovim riječima, ovlaživač bi u pravilu trebalo zamijeniti svakih tri do pet godina jer se unutarnji motor i dijelovi s vremenom počinju trošiti. Ipak, postoje situacije kada ga je potrebno zamijeniti i ranije.
Ako se tvrdokorne bijele ili sive mineralne naslage ne mogu ukloniti ni nakon čišćenja octom, vrijeme je za novi uređaj.
"Ta tvrda naslaga stvara poroznu površinu na kojoj se bakterije vole skrivati i razmnožavati", kaže Kim.
Novi ovlaživač preporučuje i ako je vidljiva plijesan ili se neugodan miris zadržava nakon temeljitog čišćenja.
"Plijesan je vjerojatno prodrla u unutarnje mehanizme ili područje motora do kojeg ne možete doći", navodi.
Treba ga zamijeniti i ako je plastika napuknuta ili duboko ogrebana.
"Sitne pukotine i ogrebotine u spremniku za vodu praktički je nemoguće temeljito očistiti, zbog čega postaju idealno utočište za razvoj bakterijskih biofilmova", zaključuje Kim.
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