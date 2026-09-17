Koristite ga kako biste lakše disali, a može imati suprotan učinak: Pulmolog upozorava na ovaj uređaj

"Ovlaživači zraka dodaju vlagu u zrak, što može biti izvrsno za umirivanje suhih dišnih puteva, sprječavanje krvarenja iz nosa i ublažavanje simptoma prehlade tijekom suhih zimskih mjeseci. Međutim, ako se ovlaživač pravilno ne održava, on u biti postaje učinkovit sustav za raspršivanje bakterija, plijesni i drugih štetnih toksina u zraku", rekao je.