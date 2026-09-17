UZBUNA U FRANKFURTU
Novi slučajevi malarije uz jedan od najvećih europskih aerodroma: Dvoje ljudi je umrlo
Od srpnja 2026. u Njemačkoj je osam osoba oboljelo od malarije, a dvije su preminule. Vlasti u Frankfurtu sada pozivaju stanovnike koji imaju simptome ove bolesti da uzmu u obzir mogućnost malarije i obrate se liječniku.
Frankfurtska zdravstvena služba izdala je upozorenje nakon što su u gradu zabilježena još dva slučaja malarije. Od srpnja je na području Frankfurta oboljelo šest osoba, a dvije su preminule.
Malarija je tropska bolest koju prenose komarci.
Novi slučajevi zabilježeni su među stanovnicima četvrti Schwanheim, koja se nalazi neposredno uz frankfurtsku zračnu luku. Zdravstvene vlasti istražuju postoji li povezanost između tih slučajeva.
U posljednje vrijeme među zaraženima su osobito bili zaposlenici zračne luke. Pretpostavlja se da komarci iz područja u kojima je malarija prisutna redovito stižu zrakoplovima, prežive u Frankfurtu, a zatim ugrizom prenesu bolest.
Što je malarija?
Malarija je tropska bolest koja se može učinkovito liječiti ako se dijagnosticira na vrijeme. Međutim, prvi simptomi nalikuju gripi ili običnoj prehladi.
"Stoga je ključno u ranoj fazi uzeti u obzir mogućnost zaraze malarijom kada se pojave takvi simptomi", poručile su vlasti Frankfurta.
Tipični simptomi malarije uključuju povišenu temperaturu, zimicu, glavobolju i bolove u udovima, kao i gastrointestinalne tegobe.
"Takvi se znakovi stoga često pogrešno protumače kao infekcija slična gripi ili želučano-crijevna infekcija", objašnjava i Institut Robert Koch.
Nisu svi oblici malarije smrtonosni. Među njima su malaria tertiana, quartana i malarija koju uzrokuje Plasmodium knowlesi. Najopasniji oblik je malaria tropica, koja bez pravodobne dijagnoze i liječenja može završiti smrću. Njemačko Ministarstvo vanjskih poslova zbog toga je opisuje kao bolest opasnu po život.
Malarija se ne prenosi s čovjeka na čovjeka. Za prijenos bolesti potreban je ugriz zaraženog komarca.
Kada do zaraze ne dođe na području na kojem je malarija endemska, nego se bolest pojavi u drugoj zemlji zbog komaraca koji su doputovali zrakoplovom, često se govori o takozvanoj "aerodromskoj malariji".
Kod neobjašnjive temperature obratite se liječniku
Osobe koje rade u frankfurtskoj zračnoj luci ili njezinoj okolici, ondje borave ili žive u blizini, trebale bi se obratiti liječniku ako dobiju povišenu temperaturu kojoj ne znaju uzrok, piše Euronews.
Prilikom liječničkog pregleda važno je spomenuti mjesto stanovanja ili činjenicu da je osoba boravila u blizini zračne luke.
Stanovnici Frankfurta dodatne informacije mogu dobiti i putem telefonske linije tamošnje zdravstvene službe.
Moguće je poduzeti i preventivne mjere zaštitom od uboda komaraca. Prema vodiču njemačkog Ministarstva vanjskih poslova, repelenti koji sadrže dietiltoluamid (DEET) i ikaridin pokazali su se učinkovitima diljem svijeta. Dugoročnijoj zaštiti mogu pridonijeti i nošenje duge odjeće te korištenje mreža protiv komaraca.
Aerodromska malarija u Europi
Prema Institutu Robert Koch, slučajevi aerodromske malarije u Njemačkoj vrlo su rijetki.
Studija iz 2024. godine pokazala je da je više od 99 posto slučajeva malarije zabilježenih u Europi uvezeno iz područja u kojima je bolest endemska.
Od 1969. do početka 2024. u bazama podataka zabilježeno je 145 slučajeva malarije kod kojih su se pacijenti zarazili u Europi. Više od dvije trećine tih slučajeva klasificirano je kao aerodromska malarija.
Najviše slučajeva zabilježeno je u Francuskoj, njih 52, zatim u Belgiji, gdje ih je bilo 19, te u Njemačkoj s devet slučajeva. Od tih devet, osam je zabilježeno u Frankfurtu, a jedan u Münchenu.
I u tim slučajevima mnogi oboljeli bili su na neki način povezani s međunarodnim zračnim lukama.
Prema informacijama gradskih vlasti, dvije novozaražene osobe iz frankfurtske četvrti Schwanheim trenutačno se liječe u bolnici.
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