"NAGAZIO" NA ZAPAD
Lavrov ponovno zaprijetio Europi: Nadam se da me dobro čujete
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da su se zapadne zemlje pokazale nepouzdanima, dok bi slanje zapadnih vojnih kontingenata u Ukrajinu, prema njegovim riječima, značilo da Europa objavljuje izravan rat Rusiji.
Lavrov je na Međunarodnom festivalu mladih rekao da je sukob u Ukrajini "izravna posljedica ekspanzionističke politike Zapada", prenosi ruska državna agencija TASS.
Prema njegovim riječima, za postizanje dogovora o Ukrajini potrebno je ostvariti ciljeve postavljene na početku "specijalne vojne operacije", koji su usmjereni na uklanjanje temeljnih uzroka krize.
Ostvarenje tih ciljeva, rekao je, poboljšalo bi uvjete u cijeloj Euroaziji i "pridonijelo nastanku svjetskog poretka utemeljenog na ravnoteži interesa, bez zahtjeva za hegemonijom ili dominacijom".
Lavrov je kao jedan od ciljeva naveo uklanjanje temeljnih uzroka krize i zaštitu prava ruskog stanovništva, uključujući pravo na materinski jezik i pravoslavnu vjeru. To su, kako je rekao, "potpuno jasni i razumljivi ciljevi specijalne vojne operacije".
"Nikada nismo odbili pregovore"
Lavrov je rekao da Rusija nije odbila pregovore o Ukrajini te da je spremna sudjelovati u bilateralnim i trilateralnim razgovorima.
"Spremni smo i za bilateralne i za trilateralne pregovore. Nikada ih nismo odbili", rekao je.
Moskva, dodao je, čeka prijedloge povezane s pregovorima o Ukrajini, ali "nemamo velike iluzije".
Mjesto održavanja pregovora, rekao je Lavrov, može biti bilo koje ono koje je prihvatljivo sudionicima.
"Sve što je prihvatljivo stranama u pregovorima moguće je", rekao je.
Upozorenje Europi
Lavrov je ponovio da Rusija nema namjeru napasti zapadne zemlje i da za to "nema nikakav interes".
No, ako bi Europa, koja prema njegovim riječima redovito govori o pripremama za rat s Rusijom, napala Rusiju, "bio bi to potpuno drugačiji rat, vrlo kratak".
Lavrov je rekao da se nada da je to upozorenje čuto "u europskim prijestolnicama i u institucijama koje se sada pokušavaju predstaviti kao ujedinjena Europa".
O slanju zapadnih vojnih kontingenata u Ukrajinu rekao je da bi to značilo izravan, a ne hibridni rat Europe protiv Rusije.
"Zapad, a posebno Europa, otvoreno želi očuvati izričito nacistički i rusofobni režim te javno raspravlja o planovima za raspoređivanje nekakvih mobilizacijskih snaga na teritoriju pod kontrolom [Volodimira] Zelenskog. [Ruski] predsjednik [Vladimir Putin] već je komentirao taj plan.
To bi značilo da Europa proglašava izravan, a ne hibridni rat", rekao je Lavrov.
Lavrov optužio Zapad za miješanje u ruske izbore
Lavrov je optužio Zapad za izravno miješanje u glasanje ruskih građana na izborima za Državnu dumu, kako u inozemstvu tako i u samoj Rusiji.
"Kao i prethodnih godina - ali posebno tijekom ove izborne kampanje - svjedočimo izravnom uplitanju Zapada i pokušajima da se utječe na izražavanje volje naših građana. To je posebno izraženo u inozemstvu, ali takvi se pokušaji događaju i unutar Rusije", rekao je.
Prema njegovim riječima, zapadne zemlje pokušavaju oslabiti i destabilizirati Rusiju, ali "neće ostvariti svoje ciljeve".
Odnosi sa SAD-om
Lavrov je rekao da Rusija i Sjedinjene Države održavaju pojedinačne kontakte, ali da je prije uspostave "punopravnog dijaloga" potrebno normalizirati odnose.
Govoreći o mogućem modelu svjetskog poretka koji bi predvodile SAD i Kina, Lavrov je rekao da takav model ne bi bio pouzdan jer dvije zemlje imaju različite filozofije međunarodnih odnosa.
"Ne mislim da bi to bio pouzdan model. Narodna Republika Kina zagovara potpuno drugačiju filozofiju međunarodnih odnosa", rekao je.
Lavrov je također rekao da aktualne zapadne elite nikada neće pristati na stvaranje multipolarnog svijeta.
"Zapadne zemlje su nepouzdane"
"Zapad nije spreman na to i ne mislim da će njegove sadašnje elite to ikada prihvatiti. Ali mi smo strpljivi", rekao je. Zapadne zemlje opisao je kao nepouzdane.
"Postoje mnoge prikrivene taktike. Stoga se moramo osloniti na one koji su dokazali svoju pouzdanost. Nažalost, Zapad ne može reći da je to učinio", rekao je.
Dodao je da Rusija ne namjerava sklapati ugovore ni sporazume s europskim zemljama koji bi se odnosili na njezinu nacionalnu sigurnost.
Lavrov je rekao i da Rusija "ponovno provjerava situaciju" nakon američkih izjava o mogućem razmještanju napadnog oružja u svemiru.
Govoreći o strateškoj stabilnosti, rekao je da SAD kategorički odbija uključiti Francusku i Ujedinjeno Kraljevstvo u razgovore ako se broj sudionika proširi.
"Amerikancima govorimo da, za razliku od Rusije i Kine, koje nisu vezane obvezama iz vojnih saveza, Sjedinjene Države imaju takve obveze zajedno s Francuskom i Ujedinjenim Kraljevstvom, koje također posjeduju nuklearno oružje.
Stoga, ako se razgovor bude proširivao, pozornost bi najprije trebalo posvetiti tim trima zemljama, ali Amerikanci to kategorički odbijaju", rekao je Lavrov.
Dodao je da je potreba za rusko-američkim dijalogom o mogućem novom sporazumu o kontroli naoružanja postala hitna.
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