Swan Song: Diana, My Sister
Brat princeze Diane obećava nova otkrića, a primjerci njegove knjige misteriozno su nestali
Primjerci odjekujuće knjige grofa Spencera o njegovoj pokojnoj sestri, princezi od Walesa Diani, ukradeni su iz kamiona koji je preko noći bio parkiran na odmorištu u Nizozemskoj. Okolnosti neobične krađe sada istražuje tamošnja policija.
Neposredno prije izlaska memoara Swan Song: Diana, My Sister (Labuđi pjev: Diana, moja sestra, op. a.), koje je napisao Charles Spencer, deveti grof Spencer i brat pokojne princeze Diane, lopovi su ukrali nekoliko primjeraka knjige.
Kako izvještava britanski tabloid Daily Mail, kamion s knjigama u ponedjeljak je krenuo iz tiskare negdje u srednjoj Europi prema skladištu u Nizozemskoj, odakle su ih potom trebali distribuirati tamošnjim knjižarama.
Još iste večeri vozač se navodno zaustavio na odmorištu usred nizozemskog sela i ondje prespavao. Kada se oko osam sati ujutro probudio, otkrio je da je u kamion provaljeno. Iznenađujuće, lopovi su navodno odnijeli samo četiri primjerka knjige, omotana crnom plastikom koja je skrivala njihov sadržaj.
Uprava izdavačke kuće Penguin u Londonu o neobičnoj je provali obaviještena tek u utorak poslijepodne, a vijest ih je navodno prilično iznenadila. U izdavačkim krugovima pretpostavlja se da bi mogla biti riječ o drskoj i planiranoj krađi čiji je cilj bio doći do jednog od najiščekivanijih književnih noviteta godine prije nego što se pojavi na policama knjižara.
Dok nizozemska policija istražuje okolnosti tajanstvene provale, zanimanje za nadolazeću knjigu raste i među pratiteljima britanske kraljevske obitelji. Spencer u njoj obećava nova odjekujuća otkrića iz života pokojne princeze, među ostalim pojedinosti o Dianinu duboko nesretnom braku s tadašnjim princem od Walesa, današnjim kraljem Charlesom III. Trebao bi opisati i krizu koja je zahvatila kraljevsku obitelj nakon njezine tragične smrti prije gotovo 30 godina.
Swan Song izlazi sljedećeg utorka, a u Velikoj Britaniji objavit će ga Penguin Michael Joseph, dio grupe Penguin Random House. Memoari, najavljeni kao „povijesni“ i „iznimno dirljivi“, donose osobnu priču grofa Spencera o odnosu sa starijom sestrom i njezinu propalom braku.
Uoči 30. obljetnice Dianine smrti Spencer je najavio da knjigom želi ispraviti „neistine“ koje su se tijekom godina širile o pokojnoj princezi. Prema pisanju Daily Maila, knjiga će biti objavljena diljem svijeta i prevedena na 12 jezika.
Knjiga već izaziva reakcije, oglasila se i palača
U britanskim tabloidima već su se, dakako, pojavili prvi ulomci iz knjige.
Grof Spencer u memoarima je, među ostalim, ustvrdio da su ga iz palače nakon Dianine smrti obavijestili da će mladi prinčevi – tada u dobi od 15 i 12 godina – hodati iza lijesa svoje majke, čemu se usprotivio. Nedugo nakon toga navodno ga je telefonom nazvao princ Charles.
„Preko telefona izlio je ono što sam oduvijek doživljavao kao potisnuti prezir prema Diani i svoju zgroženost činjenicom da je njezina smrt toliko potresla svijet. Prosiktao je: ‘Budite sigurni, uskoro ćemo je zaboraviti’“, napisao je grof Spencer.
Na ulomak objavljen u Daily Mailu reagirala je palača.
„Iako u načelu ne komentiramo knjige, Njegovo Veličanstvo svjesno je da bol zbog gubitka bliske osobe može zamagliti razum, utjecati na prosudbu i obojiti sjećanja na načine koje drugi ne prepoznaju, čak i mnogo godina nakon gubitka“, poručili su.
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