Brat princeze Diane obećava nova otkrića, a primjerci njegove knjige misteriozno su nestali

Uprava izdavačke kuće Penguin u Londonu o neobičnoj je provali obaviještena tek u utorak poslijepodne, a vijest ih je navodno prilično iznenadila. U izdavačkim krugovima pretpostavlja se da bi mogla biti riječ o drskoj i planiranoj krađi čiji je cilj bio doći do jednog od najiščekivanijih književnih noviteta godine prije nego što se pojavi na policama knjižara.