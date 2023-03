Novi problemi u uspostavi vlasti u BiH, klima se bošnjačko-građanski blok

Podijeli :

Dovršetak procesa uspostave vlasti u Federaciji BiH iznenada je zapao u nove poteškoće nakon što su dvije od osam stranaka koje su do sada činile jedinstveni bošnjačko-građanski blok odlučile otvoriti vrata koaliranju sa Strankom demokratske akcije (SDA).

Stranka za BiH (SBiH) i Narodni europski savez (NES) odlučile su koalirati sa SDA ali i Demokratskom frontom (DF) Željka Komšića u Unsko-sanskoj županiji gdje će formirati novu vladu.

Taj je dogovor postignut u ponedjeljak upravo pod Komšićevim pokroviteljstvom i iznenadio je ostale stranke “osmorke” koje su zajedno s HDZ BiH ranije dogovorile uspostavu nove vladajuće većine u Federaciji BiH.

“Sporazum je očevidno prekršen i čekaju nas potpuno otvoreni razgovori”, izjavio je predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić komentirajući ovaj zaplet.

Njegova stranka zajedno s Narodom i pravdom (NiP) te s Našom strankom (NS) čini okosnicu bošnjačko-građanskog bloka koji je trebao izbaciti SDA iz vlasti na svim razinama.

SBiH i NES još su ranije odustali od sudjelovanja u vlasti na razini države s obrazloženjem kako su nezadovoljni odnosima s HDZ-om, ali i Savezom nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika, no najavili su kako će ipak ostati u koaliciji koja bi trebala dobiti novu vladu Federacije. Sada je i to dovedeno u pitanje jer bez NES-a i SBiH nema potrebne većine u entitetskom parlamentu potrebne za izglasavaje potpore novoj vladi.

Proces njezina imenovanja ionako je neizvjestan jer SDA preko svog potpredsjednika Federacije Refika Lende planira blokirati imenovanje premijera i ministara.

Ovlasti za imenovanje vlade ima predsjednica Federacije Lidija Bradara, no ona za to mora dobiti suglasnost dopredsjednika iz reda Srba odnosno Bošnjaka, a Lendo je izrijekom potvrdio kako on svoj potpis neće dati ukoliko u vladi ne bi bili i kadrovi SDA.

Bradara unatoč tome kaže kako još uvijek vjeruje u mogućnost dogovora s Lendom a ne bude li toga “vidjet će se što dalje”.

No predsjednik SDP-a Nikšić koji je i kandidat dosadašnje “osmorke” i HDZ BiH za entitetskog premijera ne dijeli to mišljenje i pozvao je visokog predstavnika Christiana Schmidta da iskoristi svoje ovlasti djeluje kako bi se uklonile blokade kojima prijeti SDA.

“Bez suglasnosti nove vlade ostat će stara vlada i radit će dokle bude potrebno ili ćemo imati intervenciju visokog predstavnika”, izjavio je Nikšić.

Sadašnju vladu Federacije BiH vodi član SDA Fadil Novalić, a ona je već više od četiri godine u tehničkom mandatu jer ni nakon izbora 2018. nije bilo moguće postići dogovor tadašnjih partnera SDA i HDZ BiH o imenovanju novih ministara.

Rok za imenovanje vlade na temelju rezultata izbora provedenih u listopadu 2022. godine istječe 5. travnja.

