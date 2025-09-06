Novinarske udruge
NUNS i EFJ traže odgovornost MUP-a Srbije zbog napada na novinare tijekom prosvjeda u Novom Sadu
Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) zajedno s Europskom federacijom novinara (EFJ) danas je objavilo da „najoštrije osuđuje postupanje pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova Srbije (MUP) koji su tijekom sinoćnjeg studentskog prosvjeda u Novom Sadu upotrijebili prekomjernu silu prema studentima i građanima te onemogućavali rad novinara“.
Više novinara i novinarki bilo je napadnuto, spriječeno u izvještavanju ili je bez pravne osnove legitimirano i pretresano, navodi se u priopćenju.
Među dokumentiranim slučajevima NUNS-a je i onaj Emira Kahrimanovića (021.rs), koji je izvještavao s keja u trenutku policijskog juriša. Na snimci se čuje kako više puta govori da je novinar prije nego što je pao pokušavajući izbjeći policajce koji su trčali prema demonstrantima. Jedan policajac ga je udario nogom dok je ležao na travi.
„Više puta su kretali prema meni, iako sam ponavljao da sam novinar. Nosio sam prsluk i u više navrata pokazivao press iskaznicu i uzvikivao da sam novinar“, rekao je Kahrimanović, a NUNS navodi i da je Katarina Stevanović (Vreme) bila na istom mjestu i doživjela slično.
NUNS ističe da je u Rektorat Sveučilišta u Novom Sadu, gdje su se studenti i građani sklonili od suzavca, policija nasilno ušla potiskujući ih, zatvorila ih u amfiteatar, legitimirala i pretresla. Neki su privedeni, među njima gotovo cijeli tim studentskog medija blokada.info jer su snimali; oprema im je oduzeta, a nekoliko ih je odvedeno u policijsku postaju.
Novinarka N1 Ksenija Pavkov bila je spriječena da priđe i izvještava iako je imala akreditaciju i nalazila se na javnoj površini, a snimatelj N1 udaren je u glavu, no izbjegao je ozljedu zahvaljujući kacigi.
Pripadnik Žandarmerije tijekom prijenosa uživo gurnuo je Nemanju Šarovića, predsjednika pokreta „Ljubav vera nada“, koji je izvještavao za zrenjaninsku KTV, oteo mu mikrofon, bacio ga i razbio, što se vidi na snimkama objavljenim na društvenim mrežama.
Tijekom prosvjeda policija je više puta tvrdila da novinari i građani ne smiju snimati policijske postupke, bilježi NUNS.
U priopćenju se navodi da je MUP obavijestio javnost kako je „došao do saznanja da sudionici skupa u Novom Sadu imaju namjeru napasti policiju“ ispred Filozofskog fakulteta i Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, što je poslužilo kao izgovor za primjenu sile nad studentima, građanima i novinarima.
NUNS konstatira da se policijska represija i napadi na novinare nastavljaju bez prekida te da je u kolovozu zabilježen najveći broj napada na novinare ove godine – čak 14 incidenata povezanih s pripadnicima MUP-a.
Zbog toga NUNS i EFJ pozivaju Ministarstvo unutarnjih poslova da odmah pokrene postupak unutarnje kontrole, identificira i sankcionira sve odgovorne za prekomjernu upotrebu sile i za sprječavanje rada novinara, da hitno vrati oduzetu novinarsku opremu i prekine sve oblike zastrašivanja i nezakonitog legitimiranja novinara, da svim organizacijskim jedinicama jasno i javno naloži da se ne smije sprječavati snimanje policijskih postupanja na javnim mjestima te da osigura da se u budućim postupanjima poštuju standardi nužnosti i razmjernosti u primjeni sile.
U priopćenju se navodi da je glavni tajnik EFJ-a Ricardo Gutierrez izjavio kako je „EFJ duboko uznemiren ovim novo dokumentiranim slučajevima nasilja. Dan ranije pozvali smo pripadnike snaga reda da ne napadaju novinare i da osiguraju njihovu sigurnost tijekom prosvjeda. Svaki incident bit će prijavljen na Platformu Vijeća Europe za sigurnost novinara, uz zahtjev za temeljitu i hitnu istragu te zadovoljenje pravde“.
„Kao što smo ocijenili tijekom i nakon naše misije solidarnosti, situacija u Srbiji je izvanredna. EU mora poduzeti odlučne korake, uključujući sankcije. Tišina više nije dopuštena, kao ni nekažnjivost. Nasilje mora prestati u ime temeljnih ljudskih prava“, dodao je Gutierrez.
NUNS podsjeća da novinari, medijski radnici i svi građani imaju pravo snimati postupke policije na javnim mjestima. To pravo može biti ograničeno samo u strogo propisanim, iznimnim okolnostima predviđenim zakonom.
Rad novinara uživa posebnu zaštitu u demokratskom društvu; on je preduvjet slobode izražavanja i prava javnosti na informiranost, piše u priopćenju.
NUNS i EFJ apeliraju na poštovanje slobode medija, slobode okupljanja i slobode izražavanja te pozivaju rukovodstvo MUP-a, zapovjednike policijskih jedinica na terenu i sve nadležne institucije da odmah osiguraju uvjete za siguran i nesmetan rad novinara te da javnost pravovremeno obavijeste o poduzetim mjerama i odgovornosti.
