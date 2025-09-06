NUNS i EFJ traže odgovornost MUP-a Srbije zbog napada na novinare tijekom prosvjeda u Novom Sadu

Zbog toga NUNS i EFJ pozivaju Ministarstvo unutarnjih poslova da odmah pokrene postupak unutarnje kontrole, identificira i sankcionira sve odgovorne za prekomjernu upotrebu sile i za sprječavanje rada novinara, da hitno vrati oduzetu novinarsku opremu i prekine sve oblike zastrašivanja i nezakonitog legitimiranja novinara, da svim organizacijskim jedinicama jasno i javno naloži da se ne smije sprječavati snimanje policijskih postupanja na javnim mjestima te da osigura da se u budućim postupanjima poštuju standardi nužnosti i razmjernosti u primjeni sile.