"JAKO SAM ZABRINUTA"

Slovenska predsjednica o Vučiću: Kad se zatvaraju mediji, umire demokracija

N1 Hrvatska
01. ruj. 2025. 14:37
Nataša Pirc Musar
Nataša Pirc Musar

Naš reporter Hrvoje Krešić prati 20. Strateški forum na Bledu. Na pitanja novinara odgovarala je i slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar i dotaknula se aktualnosti.

Osim o gorućoj temi Palestine i Izraela, Nataša Pirc Musar govorila je i situaciji i prosvjedima u Srbiji: "Ne bih se usudila komentirati unutarnja pitanja u Srbiji, ali svim srcem podržavam slobodu izražavanja, podržavam da ljudi kažu što žele, nadam se da vlast to čuje."

Komentirala je i medijske promjene u Srbiji: "To je nešto što me jako brine, kada se počnu zatvarati mediji, umire nam demokracija ispred naših očiju. Možemo biti kritični, ali zatvarati medije jer ne pišu ono što nam odgovara je nešto najgore što politika može napraviti."

Teme
20. Strateški forum na Bledu N1 Srbija Nataša Pirc Musar Slovenija
