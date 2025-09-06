iznosi optužbe
Dan nakon što je zatražio akciju tužiteljstva protiv N1, Vučić poziva na uhićenje Dragana Šolaka
Predsjednik Srbij Aleksandar Vučić ponovio je danas da nikada nije vršio pritisak na smjenu rukovodstva United Media ili bilo kojeg urednika na N1 i zatražio uhićenje osnivača United Grupe Dragana Šolaka. To se događa samo dan nakon što je tražio da tužiteljstvo reagira protiv N1 i najavio vlastite mjere ako se to ne dogodi.
"Riječ je o čovjeku koga traže u osam država svijeta, kao kriminalca. Nikada to nisam krio“, rekao je Vučić gostujući na TV Pink.
Na pitanje voditeljice misli li na osnivača kompanije United Group Dragana Šolaka, odgovorio je: "Da, mislim na Šolaka“.
"Najsmešnije mi je kad kažu – Vučić je tražio smjenu nekog urednika. A zašto – da postave Žaklinu Tatalović ili Slobodana Georgieva? Potpuno besmisleno, ljudi. Ja tražim uhićenje Šolaka kriminalca, zbog svega što je radio protiv ove zemlje, a znam kakvim se spletkama bavi“, rekao je Vučić.
Nije prvi put da predsjednik Srbije iznosi optužbe na račun Dragana Šolaka, no one su se do sada pokazale kao neosnovane.
Podsjetimo, portal N1 Slovenija 2023. godine objavio je istraživačku priču o jednoj od najvećih zloupotreba državne institucije u povijesti Slovenije, povezanoj s izborima održanim 2022. godine u Sloveniji i Srbiji.
Postojala je pretpostavka da su se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i tadašnji slovenski premijer Janez Janša dogovorili da će uoči izbora koristiti službe za sprječavanje pranja novca u obje države kako bi dobili i razmijenili potencijalno osjetljive informacije o svojim protivnicima – Vučić o Šolaku, a Janša o balkanskim transakcijama Gen-I.
Dragan Šolak bio je glavna meta slovenske Kancelarije za sprječavanje pranja novca. Provjeravali su sve njegove bankovne račune u Sloveniji, kao i račune članova njegove uže i šire obitelji, sve njegove tvrtke u Sloveniji te osobne bankovne račune odgovornih osoba u tim kompanijama. Ukupno su pregledali 195 bankovnih računa čak 107 osoba i kompanija povezanih sa Šolakom. Tužiteljstvo je odbacilo sve navode.
S druge strane, audio snimka razgovora između generalnog direktora United Groupa Stana Millera i generalnog direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića potvrđuje da je Vučić doista vršio pritisak da se smijeni direktorica United Medije Aleksandra Subotić kako bi u sljedećem koraku došao do N1.
Direktor Telekoma na snimci više puta potvrđuje da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić traži smjenu Aleksandre Subotić. U istom razgovoru Miller također spominje predsjednika Srbije, navodi da razumije da je predsjednik uznemiren, ali traži još malo vremena za smjenu Subotić.
Danas Vučić ponavlja da nikakvu smjenu nije tražio.
"Ja smijenio Subotić? Pa je li smijenjena? A kako ja da je smijenim kad su oni birali tog vlasnika. Šolak kriminalac je našao svoje partnere, uzeo od njih 3, 4 ili 5 milijardi, ti partneri su vlasnici United Media, taj BC Partners. I to traje već 6, 7 godina, od KKR-a su to preuzeli, od Petraeusa onog iz CIA-e. Oni su vlasnici, birao ih je Šolak. Kakve ja veze imam s tim, on je uzeo milijarde“, pita Vučić.
Dodao je da je riječ o "unutarnjem sukobu“ u okviru kompanije United Group.
"Šolak je prodao Net.tv, Total tv i SBB nekome i uzeo još milijardu i 600 tisuća u svoj džep. Kakve veze ja imam s tim? I sada su ti većinski vlasnici u sukobu sa Šolakom jer ih je krao, potkradao ih, ti ljudi su podnijeli kaznene prijave protiv njih jer su krali, sačuvaj Bože koliko su krali. Nemojte da vam kažem kolika je primanja imala direktorica, Bojana, ne znam kako se zove – 100 tisuća eura mjesečno“, rekao je Vučić.
I ponavlja da – nema nikakve veze s tim.
"A to koliko se kradilo i otimala od većinskih vlasnika, to oni rade, po privatnim tužbama i kaznenim prijavama. Kakve to veze ima sa mnom, što vlasnici neke firme hoće obračunati sa svojim unutarnjim lopovima kakav je Šolak. Što smo mi tu preuzeli i radili? Ama baš ništa. Čak vam je i to dopušteno, da idete i lažete i govorite što vam padne na pamet“, izjavio je Vučić.
Ponovno prijetnje upućene N1
Vučić je danas ponovno iznio ozbiljne optužbe i prijetnje na račun televizije N1, koristeći svaku priliku da N1 prikaže kao neprijatelja države, a ne kao neovisni medij koji radi svoj posao.
Povod za napad bio je izravan prijenos događaja tijekom brutalne policijske intervencije koja se sinoć dogodila u Novom Sadu, kada je jedna građanka, uplašena i uznemirena dok se spašavala, izgovorila rečenicu koja se mogla shvatiti kao poziv na nasilje.
Svima je jasno da to nije stav N1, već autentično svjedočenje s lica mjesta u programu uživo, na koje nismo mogli utjecati.
Unatoč tome, predsjednik je iskoristio situaciju da nam zaprijeti: "Čekam reakciju tužiteljstva, ako je ne bude, mi ćemo morati poduzeti odgovarajuće mjere“, izjavio je Vučić.
Ovakva poruka jasno pokazuje da predsjednik Republike izravno vrši pritisak na pravosuđe i uzurpira ulogu tužitelja i suca. Nije prvi put da Vučić N1 označava kao "okupacijski“ ili "teroristički“ medij, stvarajući atmosferu u kojoj su novinari meta, a sloboda govora neprijatelj vlasti.