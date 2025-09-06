Dan nakon što je zatražio akciju tužiteljstva protiv N1, Vučić poziva na uhićenje Dragana Šolaka

"Ja smijenio Subotić? Pa je li smijenjena? A kako ja da je smijenim kad su oni birali tog vlasnika. Šolak kriminalac je našao svoje partnere, uzeo od njih 3, 4 ili 5 milijardi, ti partneri su vlasnici United Media, taj BC Partners. I to traje već 6, 7 godina, od KKR-a su to preuzeli, od Petraeusa onog iz CIA-e. Oni su vlasnici, birao ih je Šolak. Kakve ja veze imam s tim, on je uzeo milijarde“, pita Vučić.