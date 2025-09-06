Srpska dijaspora u Londonu ispred BC Partnersa: Nema dogovora iza zatvorenih vrata, mi ćemo prenijeti poruku

Srpska dijaspora u više od 50 gradova i 15 zemalja pokrenula je peticiju pod nazivom "Zaštitimo slobodne medije“, uz poruku da "nema dogovora iza zatvorenih vrata“.
Građani Srbije koji žive u Londonu, Washingtonu, Bruxellesu, San Franciscu i drugim gradovima istaknuli su važnost slobodnih i neovisnih medija u Srbiji, navodeći da svaki izgubljeni neovisni medij Srbiju gura dublje u potpuni medijski mrak. Za danas je zakazan prosvjed ispred sjedišta BC Partnersa u Londonu.
Financijska stručnjakinja Majda Radovanović iz Londona poručila je da se srpska dijaspora okupila ispred ureda BC Partnersa kako bi im prenijela da oni imaju moć spasiti slobodne medije u Srbiji.
"Oni su većinski vlasnik United Grupe, koja posjeduje slobodne medije, i prošlog smo tjedna svi čuli na snimkama da ih srpska vlada pritišće radi cenzure koja joj odgovara i da se traži dogovor. Došli smo apelirati na njih da dogovora nema, da je vrijednost njihova biznisa u novinarima i novinarkama i da su oni u nezavidnoj situaciji jer ne znaju hoće li ih njihov poslodavac štititi ili ugrožavati“, istaknula je Radovanović.
Dodala je da BC ima pravo davati prioritet zaradi, ali da njihova zarada ovisi o reputaciji.
"I mi smo tu da im kažemo da ovaj dogovor iza zatvorenih vrata neće ostati tajna – čut će se za njega, njihova reputacija ovisi o tome. Neka stanu na pravu stranu povijesti jer ćemo mi prenijeti ovu poruku“, dodala je.
Profesor medicine Ratko Đukanović kazao je da mnogi članovi srpske dijaspore u Londonu dijele strah zbog onoga što se događa u Srbiji.
"Strah me za vas novinare kada vidim kako ste izravno izloženi agresiji. Shvaćamo koliko ste nam važni da bismo znali što se događa u Srbiji. Postoje i drugi načini da se sazna – putem društvenih mreža, ali to je vrlo kaotično i ne daje cjelovitu sliku. Mnogi od nas prate i provladine medije. Tek kada pronađemo slobodne medije možemo usporediti što se uistinu događa u Srbiji i tako zauzeti aktivan stav. I cijela ova akcija rezultat je naše želje, naše brige za domovinu i brige za vas koji radite ondje gdje se borba vodi“, istaknuo je profesor Đukanović.
