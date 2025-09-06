Srpska dijaspora u Londonu ispred BC Partnersa: Nema dogovora iza zatvorenih vrata, mi ćemo prenijeti poruku

"Strah me za vas novinare kada vidim kako ste izravno izloženi agresiji. Shvaćamo koliko ste nam važni da bismo znali što se događa u Srbiji. Postoje i drugi načini da se sazna – putem društvenih mreža, ali to je vrlo kaotično i ne daje cjelovitu sliku. Mnogi od nas prate i provladine medije. Tek kada pronađemo slobodne medije možemo usporediti što se uistinu događa u Srbiji i tako zauzeti aktivan stav. I cijela ova akcija rezultat je naše želje, naše brige za domovinu i brige za vas koji radite ondje gdje se borba vodi“, istaknuo je profesor Đukanović.