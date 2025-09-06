Europski zeleni: Vučić prešao svaku granicu demokratskog diskursa, EU ne smije ostati nijema

„Predsjednik koji je mirne demonstrante jednom nazvao ‘teroristima’, a sada zastupnika Europskog parlamenta i europsku političku delegaciju ‘ološem’, prešao je svaku granicu demokratskog diskursa“, izjavila je Vula Tsetsi, supredsjednica Europske zelene stranke.
„Sloboda govora se ne smije napadati, niti se govor mržnje može tolerirati od strane šefa države. Vučićeva prijetnja kaznenim progonom još je alarmantnija jer potkopava vladavinu prava. Predstavljajući europske goste kao prijetnju stabilnosti Srbije, on napada sve demokratske snage“, rekla je Vula Tsetsi.
Dodala je i da je sve čemu je njihova delegacija svjedočila u Novom Sadu „autoritarizam s kojim se građani Srbije suočavaju svakodnevno“.
„Naša solidarnost je s njima; njihova hrabrost u obrani demokracije zaslužuje podršku, a ne neprijateljstvo. Europska unija ne smije ostati nijema“, istaknula je Tsetsi, supredsjednica Europske zelene stranke.
I Rasmus Nordqvist, zastupnik Europskog parlamenta i član odbora Europske zelene stranke, komentirao je izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
„Građani Srbije bore se za svoja demokratska prava i slobodu u zemlji koja je legitimni kandidat za članstvo u EU. Došli smo iskazati solidarnost u borbi za slobodu okupljanja, slobodne medije, protiv korupcije i za transparentnost – sve to su temeljni dijelovi demokracije. Mi Zeleni se nećemo uplašiti Vučićevih prijetnji ili uvreda. Budući da smo iz prve ruke vidjeli kako Vučić prigrljuje autoritarizam, ponavljamo svoj poziv Europskoj komisiji, Europskom parlamentu i Vijeću da se pozabave situacijom u Srbiji.“
U kasnovečernjem televizijskom obraćanju u petak, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nazvao je zastupnika Zelenih u Europskom parlamentu Nordqvista i supredsjednicu Europske zelene stranke Tsetsi „ološem“ – i zaprijetio im kaznenim progonom.
