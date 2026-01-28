Određen pritvor pripadnicima Torcide: Napali navijače palicama, metalnim šipkama, bakljama...

Po priopćenju objavljenom u srijedu ujutro, Sud je prihvatio prijedlog Županijskog tužiteljstva u Tuzli o pritvoru jer postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni 24. siječnja 2026. godine organizirano i u većem broju sudjelovali u napadu na simpatizere srpskog nogometnog kluba Crvena zvezda koji je rezultirao težim posljedicama. Napad se dogodio u mjestu Dubrave Gornje, u blizini Međunarodne zračne luke Tuzla, gdje je veća skupina navijača Hajduka napala navijače Crvene zvezde koji su se vraćali s utakmice u Švedskoj.