Ogromne koncentracije olova u krvi više od 100 stanovnika Zenice: Kriv deponij rudnika?

"Ja sam osobno dobio svoj nalaz. Potvrđeno je prisutstvo olova u krvi iznad granica. Kod mog kolege još više... Radi o zagađenju, kažu, ali mi ne možemo govoriti o zagađenju nego trovanju. Ovo je trovanje ljudi i, naravno, među nama vlada i zabrinutost", poručio je župnik župe sv. Mihovila Arkanđela u Varešu za Dnevnik.