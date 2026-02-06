Ogromne koncentracije olova u krvi više od 100 stanovnika Zenice: Kriv deponij rudnika?

Više od 100 stanovnika Vareša otrovano je, tvrde, teškim metalom - olovom. Testiranja su obavljena tijekom ovoga tjedna.
Oglas
Iznimno visoke koncentracije olova
Među onima koji su dobili pozitivan nalaz je i fra Leon Pendić:
"Ja sam osobno dobio svoj nalaz. Potvrđeno je prisutstvo olova u krvi iznad granica. Kod mog kolege još više... Radi o zagađenju, kažu, ali mi ne možemo govoriti o zagađenju nego trovanju. Ovo je trovanje ljudi i, naravno, među nama vlada i zabrinutost", poručio je župnik župe sv. Mihovila Arkanđela u Varešu za Dnevnik.
Građani se pitaju čime se truju i pozivaju institucije da to i provjere. Tvrde da testiranja pokazuju da su kod nekih osoba zabilježene iznimno visoke koncentracije olova, u pojedinim slučajevima i nekoliko puta iznad referentnih vrijednosti. Tragovi olova pronađeni su i u krvi djece.
"Jučer su počele curiti informacije, a danas su već neke javne da je kod velike većine primjećeno znatno povaćanje olova u krvi", poručio je Mario Mirčić, predsjednik mjesne zajednice Pržići.
Osnivanje kriznog stožera
Dodaje, možda bi se trebao formirati i krizni stožer kako bi se situacija riješila. U Službu za epidemiologiju i higijenu Doma zdravlja Zenica stigle su analize 111 ispitanika.
"Nema mjesta panici. U ovoj su situaciji nema trovanja olovom već se samo radi u povišenim vrijednostima u krvi", poručio je Alis Kozica, načelnik Službe za epidemiologiju i higijenu Zeničko-dobojskog kantona.
Nakon alarmantnih navoda oglasile su se i Općina Vareš i Dom zdravlja. Pozivaju mještane i javnost da se oslanjaju na podatke nadležnih institucija. Dodaju i da je zbog razlike u mjernim jedinicama u javnosti došlo do konfuzije.
Krivac: Deponij rudnika?
"Ova konfuzija s mjernim jedinicama s mjernim jedinicama mislim da se pokušava namjerno plasirat. Ono što je nepobitno je da postoji olovo u krvi", dodao je Mirčić.
"Mislim da postoji zabrinutost što i kako ubuduće. Ova konfuzija s mjernim jedinicama mislim da se to pokušava namjerno plasirati. Ono što je nepobitno je da postoji olovo u krvi", dodao je Mrčić.
Mještani sumnjaju da je za sve kriv deponij rudnika jedne tvrtke, a dodatno ih brine što je prisutnost olova utvrđena ne samo kod stanovnika koji žive u neposrednoj blizini tog deponija, nego i kod onih koji žive dalje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas