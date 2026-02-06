Mrsić: Braniteljske mirovine su ionako visoke pa je pitanje je li i njima trebalo dati te dodatke

Krenula je isplata dodatka za invalidske mirovine. U zaključku, ispada da oni koji imaju najmanje mirovine će i dobiti najmanje povećanje. Bivši ministar rada, Mirando Mrsić, bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak gdje je komentirao kako gleda na taj sustav.
"Pa ovo su kozmetske promjene u sustavu HDZ-a. Plenković i HDZ u svojoj vladavini nisu napravili nikakve pomake u mirovinskom sustavu, niti su išli u jednu dubinsku reformu na način da se najniže mirovine podignu iznad razine siromaštva. Tako da je ovo jedna kozmetska promjena koja je opet dobro došla jer svaki euro je kao kuća sada", rekao je Mrsić i dodao da ipak sustav nije pravedan.
"U principu su najviše trebali dobiti ovi koji imaju najmanje mirovine. Braniteljske mirovine su ionako visoke - prema tome pitanje je da li je njima trebalo dati te dodatke ili je jednostavno trebalo ići selektivno i podići one najmanje mirovine koje su sramotno male. Samo matematički, ako netko ima 1.350 eura mirovine i dobije dodatak 130, a netko ima 450 eura i dobije 45 - to je doista ogromna razlika", kaže Mrsić.
Raščišćavanje sustava
Mrsić smatra i da treba napraviti sveobuhvatnu reformu mirovinskog sustava.
"Apsolutno treba izbaciti sve one mirovine koje nisu niti mirovine po posebnim uvjetima, saborske mirovine i sve je to trebalo ići van. Ja sam kao ministar rade pokrenuo tu reformu. Jednostavno, tada smo i braniteljske mirovine prebacivali u drugi sustav. Dakle, vrlo jasno smo razgraničili koliko u tim braniteljskim mirovinama ima staža koje treba plaćati putem mirovinskog sustava, a koliko treba doći iz proračuna.
Međutim, to je izazvalo plinske boce, ali to je bio naš početak raščišćavanja sustava. I kad raščistiš sustav, da je unutra samo ono što treba biti, onda je moguće i značajno podići mirovine", rekao je Mrsić.
Rad na puno radno vrijeme
Komentirao je i odluku Vlada da se umirovljenicima nakon 65. godine omogući rad u punom radnom vremenu, ali uz isplatu 50 posto mirovine.
"Mislim da je ovo umanjenje 50 posto potpuno glupo i potpuno bespotrebno i u nekim slučajevima čak dovodi do toga da dobijete manje nego kad imate svoju mirovinu. Prema tome, trebalo je napraviti - da uz svoju mirovinu imate pravo raditi pa ako pređete cenzus onda plaćate na taj dodatak porez", smatra Mrsić i otkriva što je vlada HDZ-a propustila napraviti.
"Da s minimalnom mirovinom budete iznad razine siromaštva i da možete normalno živjeti. I to je onaj ključ koji HDZ u ovih proteklih deset godina nije napravio, a imao je priliku jer u ovom trenutku novaca u proračunu ima. Vjerojatno u sljedećih nekoliko godina neće biti toliko", govori Mrsić.
Politika SDP-a
Za kraj je odgovorio koliko se u SDP-u promišlja politika u odnosu na mirovine i mirovinski sustav?
"Mi razrađujemo model koji ćemo predložiti građanima. Vrlo jasno želimo da se te stvari razgraniče i da se mirovine, koje su stečene iz rada, podignu na razinu na kojoj trebaju biti, a to je da kada odlazite u mirovinu, da vaša mirovina bude najmanje 60 posto vaše plaće", zaključio je Mrsić.
Najnovije
