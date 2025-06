Picula: Vučić osjeća da njegova vlast više nije čvrsta kao što je bila

- To je izazvalo ponovno novi val nezadovoljstva u Srbiji. Pretpostavljam da će on proizvesti i daljnji val prosvjeda, pogotovo što se Vučić osjeća osokoljenim i nastavlja se koristiti svim sredstvima koja ima na raspolaganju. Međutim, ne koristi se jednim sredstvom kojem je uvijek pribjegavao, a to je raspisivanje izvanrednih izbora. Srbija je vjerojatno rekorder, uz Bugarsku, po raspisanim izvanrednim izborima u posljednjih nekoliko godina. Vučić sad oklijeva raspisati izvanredne parlamentarne izbore jer osjeća da njegova vlast više nije onako čvrsta kao što je bila, rekao je.