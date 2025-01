Pjesma koju su roditelji pjevali u Novom Sadu, nastala je prije 40 godina, a pjevale su je najveće jugoslavenske zvijezde

Podijeli :

N1 Srbija / Ilustracija

Prije nekoliko dana korisnike društvenih mreža oduševio je prizor ispred Osnovne škole "Prva vojvođanska brigada" iz Novog Sada, gdje su se okupili roditelji učenika kako bi podržali prosvjetne radnike, nezadovoljni dogovorom reprezentativnih prosvjetnih sindikata s Vladom Srbije.

Nakon govora predstavnika roditelja i nastavnog osoblja, zajedno su otpjevali pjesmu “Za milijun godina” koju je “Yu rock misija” snimila davne 1985. godine.

Roditelji i nastavnici ispred Osnovne škole “Prva vojvođanska brigada” pjevaju: “Nikad se ne boj, s tobom je neko…”, navodi se u najavi.

Roditelji i nastavnici isprd OŠ Prva vojvođanska brigada pevaju: “Nikad ne boj se, s tobom neko je…” pic.twitter.com/iw23GJHbjI — Autonomija Info (@autonomijandnv) January 20, 2025

Navedenu grupu činili su najpoznatiji izvođači tadašnje SFRJ. Snimanjem ove pjesme “YU rock misija” je poslala podršku Bobu Geldofu koji se borio za pomoć gladnima u Africi, a čija je akcija kulminirala na čuvenom koncertu “Live Aid” 13. jula 1985. godine.

Istaknuti irski glazbenik bio je dio grupe “The Boomtown Rats”, a još je poznatiji po kampanji Live Aid. Nakon putovanja u Afriku, gdje se uvjerio u katastrofalne životne uvjete, odmah po povratku u London okupio je najveće britanske glazbenike i snimili “Do they know it’s Christmas” – najprodavaniji britanski singl svih vremena. Nakon toga održan je poznati “Live Aid” koncert u nekoliko svjetskih gradova, no glavne lokacije bile su London i Philadelphia. Sudjelovalo je na desetke pjevača, a najpoznatija imena su Freddie Mercury, David Bowie, Paul McCartney, Elton John, Madonna, Mick Jagger, Bob Dylan i mnogi drugi.

U ovu akciju uključile su se zemlje svijeta, a jugoslavenski glazbenici izveli su ovu pjesmu na osmosatnom koncertu 15. lipnja 1985. u Beogradu.

