Austrijski tužitelji podignuli su optužnicu za terorizam i druga kaznena djela protiv osumnjičenika, koji sada ima 21 godinu, a uhićen je neposredno prije koncerta Taylor Swift u Beču 2024. godine. Tužiteljstvo navodi da je planirao izvesti islamistički militantni napad.
Bečko tužiteljstvo planira pokrenuti kazneni postupak protiv neimenovanog osumnjičenika u Bečkom Novom Mjestu, gradu u blizini Beča.
U priopćenju objavljenom u ponedjeljak, tereti ga se za proizvodnju male količine eksploziva triaceton-triperoksida te za pokušaj ilegalne kupnje oružja.
U priopćenju se podsjeća na uhićenje osumnjičenika u kolovozu 2024., istog mjeseca kada su tri planirana koncerta Taylor Swift otkazana u kratkom roku nakon što su austrijske vlasti objavile da su spriječile napad.
Tužiteljstvo u priopćenju nije navelo ime osumnjičenika, no austrijski mediji identificirali su ga kao Berana A. On je jedina osoba uhićena u vezi s planiranim napadom. Odvjetnik Berana A. nije bio odmah dostupan za komentar, ali je ranije osporavao optužbe iznesene protiv svog klijenta.
U priopćenju tužiteljstva stoji da je osumnjičenik bio član Islamske države te da ga se tereti za internetsko istraživanje o vrsti šrapnelske bombe koju koristi ta skupina, kao i za širenje "propagandnog materijala" Islamske države putem interneta.
Ako bude proglašen krivim, prijeti mu kazna zatvora do 20 godina, dodaje se u priopćenju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
