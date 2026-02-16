Analitičar: Dabro je tempirana bomba. Ako Plenković ima 76 ruku, može "otkinuti" njegovu

"Zbog njega su vladajući u defanzivi, javljaju se nesuglasice, bave se opravdavanjima i opet se postavljaju pitanja hoće li imati dovoljno ruku. To sigurno nije bila namjera ni Plenkovića ni vlade. Usporedo s tim vidio sam u nedjelju da je DP-ov ministar demografije Ivan Šipić išao na krštenje šestog djeteta u jednoj obitelji, a drugi DP-ov ministar (gospodarstva) Ante Šušnjar gostovao na HRT-u. Imali su, dakle, isplaniran medijski dan kojeg im je Dabro 'pojeo' tako da nisam siguran služi li to uopće DP-u. Osim ako nije posrijedi moment kada vide da politički neće opstati pa se natječu u zadobivanju srca birača krajnje desnice", smatra Alavanja.