skandalozna snimka
Analitičar: Dabro je tempirana bomba. Ako Plenković ima 76 ruku, može "otkinuti" njegovu
Trinaest mjeseci je prošlo otkako je Josip Dabro, glavni tajnik i saborski zastupnik Domovinskog pokreta (DP) razriješen dužnosti ministra poljoprivrede zbog dviju kompromitirajućih snimki, a javnost je opet imala priliku vidjeti snimku njegovog novog ispada.
U subotu je Dabro sudjelovao na pokladnom jahanju u Komletincima kod Otoka u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a na jednoj snimci s tog događaja vidi se i čuje kako pjevajući pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao" u nju ubacuje i stih pjesme u kojoj se veliča poglavnik Nezavisne države Hrvatske Ante Pavelić.
"U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", pjevao je Dabro na pokladama u Komletincima pa dobacio da je to "za Milorada", nesumnjivo Pupovca.
Ubrzo su uslijedile reakcije. Meu prvima se oglasio Dario Hrebak, čelnik HSLS-a i Dabrin kolega iz Sabora, ali i vladajuće koalicije.
"I naša tolerancija ima svoje granice. E sad bi bilo dosta", poručio je Hrebak.
Otpadnik ili glasnogovornik DP-a?
Dabro je potom, pun inata, uzvratio Hrebaku i ostalima napisavši na Facebooku: "Na svom ću šoru, u svoje slobodno vrijeme i sa svojim prijateljima pjevati što mi se pjeva, pa i pjesme o španjolskom glavnom gradu, a 'liberali' neka pate."
U međuvremenu se nanizalo još puno reakcija, a Dabrin ispad ponovno je doveo do nagađanja o opstanku vladajuće koalicije jer Vladu i premijera Andreja Plenkovića dovodi u neugodnu situaciju. I ne prvu koju je izazvao glavni tajnik stranke koja je HDZ-ov glavni partner u Vladi, a sa svojih osam zastupnika u Saboru ključna je poluga parlamentarne većine.
Nameće se pitanje p(r)okazuje li ovaj 'ustašluk' Dabru kao otpadnika ili glasnogovornika DP-a?
Komunikacijski stručnjak i politički analitičar Maro Alavanja kaže kako je Josip Dabro ponovno potvrdio da je "tempirana bomba" za vladajuću koaliciju i koalicijske partnere.
Dabro je svojima 'pojeo' isplaniran medijski dan
"Zbog njega su vladajući u defanzivi, javljaju se nesuglasice, bave se opravdavanjima i opet se postavljaju pitanja hoće li imati dovoljno ruku. To sigurno nije bila namjera ni Plenkovića ni vlade. Usporedo s tim vidio sam u nedjelju da je DP-ov ministar demografije Ivan Šipić išao na krštenje šestog djeteta u jednoj obitelji, a drugi DP-ov ministar (gospodarstva) Ante Šušnjar gostovao na HRT-u. Imali su, dakle, isplaniran medijski dan kojeg im je Dabro 'pojeo' tako da nisam siguran služi li to uopće DP-u. Osim ako nije posrijedi moment kada vide da politički neće opstati pa se natječu u zadobivanju srca birača krajnje desnice", smatra Alavanja.
A taj balon krajnje desnice, dodaje Alavanja, Plenković je Domovinskom pokretu ispuhao čim su ušli u koaliciju s HDZ-om.
"Ako žele držati pažnju desnog spektra na sebi, jedino što imaju su ekscesi poput ovog Dabrinog. No to ne znači nužno da će time profitirati."
"Minimum je političke kulture javno ne veličati Pavelića"
Alavanja kaže kako je gotovo siguran u politički nestanak DP-a na idućim izborima, osim ako na njih ne budu išli u koaliciji s HDZ-om.
"DP nikako ne uspijeva ugrabiti iz desnog prostora iz kojeg je došao upravo na kontri HDZ-u. Nisu se postavili ni kao korektivni faktor HDZ-u. Probali su i Thompsona sebi pripisati, ali nikako im ne ide jer su svoje ključno predizborno obećanje prekršili ulaskom u koaliciju s HDZ-om. Ne možeš graditi kampanju na kontri i antagonizmu, a onda se praviti da je sve OK", kaže.
Alavanja pretpostavlja da je Dabro, gledajući u kameru dok je u Komletincima pjevao stih o Paveliću, učinio to iz nekog interesa.
"Minimum je političke kulture da javno ne veličaš poglavnika i ne pucaš iz automatskog oružja. No očito ga i njegovi u DP-u ne mogu posve kontrolirati i Dabro je zaista tempirana bomba i za njih i za vladajući koaliciju."
"Ako ima 76 ruku, Plenković može 'otkinuti' Dabrinu"
Što se tiče eventualne Plenkovićeve reakcija na ovaj politički skandal, to će, smatra Alavanja, ovisiti o tome hoće li mu ta priča biti problem izvan Hrvatske.
"Koliko god Plenković nastupao 'desno' zato što mora iskontrolirati krajnju desnicu, ako veleposlanici krenu zivkati okolo naći će se u neugodnoj situaciji. Jedno je ZDS koji se može podvesti pod dvostruke konotacije i relativizirati, ali ovo je baš bilo ustaštvo jedan kroz jedan. Pa ako veleposlanici, izraelski recimo, krenu okolo 'cimati' svoje države ili Europsku komisiju, moguće su razne reperkusije. Ovo je kao kad se baci kamen u vodu pa nastanu koncentrični krugovi. Pitanje je koliko će tih krugova doći do Plenkovića kako bi vidio da je ovo problem. I ima li alternativu. Ako ima 76 ruku onda može 'otkinuti' tu Dabrinu. Ili DP-u reći: tako više ne ide, on mora van! Ishod ove situacije ovisi o konstelaciji snaga unutar Sabora. Uvjeren sam da je Plenković imao ljepše planove za nedjelju navečer od bavljenja s Dabrom", kazao je Alavanja.
